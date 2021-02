Operasjon skulle hjelpe karrieren – ble starten på et mareritt

Karrieren til den kinesiske skuespillerinnen, Gao Liu, kan stå i fare etter at kosmetisk operasjon ble katastrofe.

INNLAGT: Gao Liu måtte ligge på sykehuset i to måneder som følge av operasjonen. Bildet til høyre viser hvordan Liu så ut før operasjonen. Foto: Sina Weibo/Gao Liu

Det er ikke alle kosmetiske operasjoner som gir like fint resultat som de faktisk skal. Det fikk den kinesiske skuespillerinnen og sangeren, Gao Liu, erfare da hun opererte nesa.

Nå advarer hun om hvilke farer som er knyttet til kosmetiske operasjoner, etter at det gikk forferdelig galt med henne.

De siste månedene har hun vært ute av søkelyset inntil Liu nylig postet flere bilder på den sosiale kanalen Sina Weibo, med sine fem millioner følgere og forklarte hvorfor.

Nesa råtnet

DØDT VEV: Etter operasjonen døde vevet i nesetippen. Foto: Sina Weibo/Gao Liu

Bildene viser at vevet i tuppen av nesa har dødd, og dermed har nesetippen blitt tilnærmet svart.

– Hele operasjonen varte i fire timer. Jeg trodde at jeg kom til å bli mer vakker i løpet av de timene. Det siste jeg forventet var at det kom til å bli begynnelsen på et mareritt, skriver BBC.

Bakgrunnen for operasjonen var at hun trodde det kunne hjelpe karrieren hennes.

Hun ble anbefalt en plastisk kirurg i Kina, som foreslo å gjøre nesen hennes smalere.

Liu ble innlagt på sykehus i to måneder som følge av skadene.

Under etterforskning

Man skulle kanskje tro at dette var noe som raskt kunne rekonstrueres, men slik ser det imidlertid ikke ut for skuespillerinnen. På grunn av skadeomfanget må hun vente minst ett år.

Innlegget gikk denne uken viralt på den kinesiske plattformen. Liu oppfordret til debatt rundt kosmetiske operasjoner, da dette er svært vanlig i Kina.

Som følge av oppmerksomheten rundt innlegget har en rekke brukere krevd strengere regulering av kosmetiske operasjoner i Kina, ifølge Global Times.

Avisen skriver videre at klinikken er under etterforskning etter inngrepet.