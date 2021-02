Vordende far Grøndahl Jansen går for Touren og VM – dropper OL

Amund Grøndahl Jansen (26) får sannsynligvis sin fjerde start i Tour de France til sommeren. Før den tid skal han kjøre for egne sjanser i de største klassikerne - og bli far for første gang.

20.mars 2020, mens han hadde portforbud i Andorra, sa Grøndahl Jansen følgende til TV 2:

– Det er snakk om at det blir babyboom om ni måneder, med alle menneskene som må holde seg innendørs nå.

Elleve måneder senere er det like før han blir pappa selv.

– Termin er neste uke. Jeg har en høygravid en som går rundt her hjemme nå.

– Er dere forberedt?

– Vi har visst om det i ni måneder, da, så vi har forberedt oss! Barnevogn, klær og bleier står klart. Jeg har jo aldri prøvd det før, men jeg tror ikke det vil gå utover syklinga på noen måte. Om noe, så blir jeg kanskje enda mer strukturert i hverdagen. Jeg tror det er ganske håndterbart å være far og syklist.

Saken fortsetter under bildet

NYTT MILJØ: Grøndahl Jansen er bosatt i Andorra, hvor en rekke av hans nye lagkamerater i det australske Team BikeExchange-laget også holder til. Foto: Sara Cavallini

Sykler «alle» de største rittene

Farsrollen, og ikke minst laget, er nytt for 2021. Jumbo-Visma er byttet ut med Team BikeExchange (tidligere Mitchelton-Scott).

Men målene har ikke forandre seg mye.

– Det er tre hovedmål: klassikerne, Tour de France og VM. I brosteinsklassikerne får jeg kjøre fritt og se hva det blir til. Der skal jeg kjøre for resultater, forteller han.

Han starter sesongen i Spania 14.februar i endagsrittet Clasica de Almería, før de første brosteinsrittene i Belgia står for tur i slutten av februar: Omloop Het Nieuwsblad og Kuurne-Brussel-Kuurne.

Deretter blir det Paris-Nice, Milano-Sanremo og klassikerne til og med Flandern rundt og Paris-Roubaix.

– Deretter blir det en treningsperiode, før Sveits rundt (juni) og eventuelt Tour de France. Vi kommer til å sende et variert lag med blant andre Michael Matthews, Luka Mezgec og andre i «bruttotroppen» til Touren. Det blir ikke som i Jumbo-Visma, der vi syklet for en eller flere klare kapteiner fra dag én. Vi kommer nok til å gå for litt forskjellige etapper og målsettinger, forklarer han.

Saken fortsetter under bildet

KLAR FOR SIN FEMTE PROFFSESONG: Etter fire år i Jumbo-Visma, signerte Grøndahl Jansen en toårskontrakt med Team BikeExchange i høst. Foto: Sara Cavallini

– Vi har ikke noen tette forbindelser til autoritære regimer

Et ritt som ikke står i Grøndahl Jansens kalender, er OL i Tokyo.

– Det blir litt for kupert til at jeg kommer til å bruke noe tid på det. Løypa passer meg ikke veldig godt, det er langt å reise og mye styr for bare å delta i rittet. Jeg har lyst til å sykle i OL en gang i løpet av karrieren, men jeg får satse på et av de to neste, sier han.

På høsten blir det store målet VM i Belgia, og deretter venter sannsynligvis en rekke éndagsritt i bakkant av VM i stedet for lange etapperitt som Vuelta a España.

Alt avhenger naturligvis av at rittene faktisk blir noe av - en rekke ritt utover våren har allerede blitt avlyst eller utsatt.

I motsetning til den norske trioen på UAE-Team Emirates, er ikke Grøndahl Jansen blitt tilbudt vaksine av sin arbeidsgiver.

– Nei, vi har ikke noen tette forbindelser til autoritære regimer her! Så vi får vente på tur, sier han.

26-åringen har tilbrakt vinteren i Andorra, hvor han har fått trent tilnærmet optimalt.

– Ja, jeg har egentlig fått gjort alt jeg har villet gjøre. Jeg har ikke hatt noen unødvendige avbrudd, så det har vært veldig bra. Og laget har jeg funnet meg godt til rette i. Det er et fint lag med et fint miljø. Bare positivt!