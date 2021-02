Isbading mer populært enn noen gang – men disse bør være ekstra forsiktige

Isbading har blitt svært populært over hele landet. Men en gruppe bør være forsiktige før de hopper til sjøs i minusgradene.

– Det er en nytelse for kropp og sjel. Folk i alle aldre kan gjøre dette her, og man kan gjøre det både i en fjord, elv eller et vann gjennom hele sesongen.

Det sier Anne Kristin Møller. Gradestokken viser syv minusgrader, men likevel skal hun og venninnene Gro Mikkelsen, Trine Ellefsen og Trude Johannessen snart legge på svøm i fjorden på Snarøya utenfor Oslo.

HVER UKE: Anne Kristin Møller (f.v.), Gro Mikkelsen, Trude Johannessen og Trine Ellefsen bader hver uke, uansett temperatur. Foto: Espen Roness / TV 2

De fire venninnene bader hver uke, og forteller at det er stadig flere som vil være med på å vinterbade.

– Jeg tror vi alle lengter etter en opplevelse. I stedet for å reise til Kanariøyene eller Kilimanjaro, tror jeg vinterbading er et godt alternativ, sier Mikkelsen.

HELE LANDET: Den siste tiden har det blitt stadig mer populært å isbade. På Fløyen i Bergen hoppet en gjeng ut i Skomakerdiket tidligere denne uken. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Mange føler seg bedre

Førsteamanuensis Jan Magnus Aronsen ved seksjon for fysiologi ved Universitetet i Oslo sier at det ikke finnes klare svar på om isbading faktisk har en helsefremmende effekt.

– Men jeg tror nok mange vil si at man føler seg bedre og er mindre utsatt for forkjølelse, sier Aronsen.

Førsteamanuensisen peker samtidig på at det er en stor belastning for kroppen å hoppe ut i iskaldt vann. Særlig uerfarne isbadere bør passe på.

– Man skal være litt forsiktig hvis man er nybegynner, for det er en viss fare for å rett og slett besvime av det kalde vannet.

Førsteamanuensis Jan Magnus Aronsen sier at mange opplever positive effekter av isbading. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Det skyldes ifølge Aronsen at uerfarne isbadere i større grad hyperventilerer i møte med det kalde vannet.

Anbefaler å begynne før vinteren

Aronsen råder nybegynnere som ikke har erfaring med vinterbading til å begynne før vannet blir for kaldt.

– Det som er farlig er hvis man hopper rett ut i skikkelig kaldt vann for første gang. Men klarer man å tilvenne kroppen gradvis til å bli en erfaren isbader, så er kroppen mye mer beskyttet for de skumle effektene.

I tillegg anbefaler Aronsen å bade sammen med andre og ikke kombinere aktiviteten med alkohol eller andre rusmidler.

Og det er en gruppe som må være ekstra forsiktig.

– Vi råder personer med lunge- eller hjertesykdom til å unngå isbading, for det er en såpass stor belastning på hjerte- og karsystem at det kan være farlig hvis man er i risikosonen.

– Gjør godt for kropp og sjel

Venninnegjengen på Snarøya mener at isbading har flere positive effekter.

– Jeg kan ikke huske sist jeg var syk, og det er veldig godt for humøret, sier Trude Johannessen.

Anne Kristin Møller er enig.

– Jeg merker at jeg sover bedre, og jeg blir gladere. Det er en kickstart på helgen, sier hun.