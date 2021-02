Solskjær om King: – Han nærmer seg den beste tiden i karrieren

Joshua King var ønsket av Manchester United i fjor, men en overgang ble aldri et faktum den gang. Lørdag reiser han til Old Trafford som Everton-spiller.

– Grunnen til at han blir linket til mange gode lag er fordi han er en god spiller. Everton har gjort en god signering. Han nærmer seg den beste tiden i karrieren, det har vi sett på landslaget også, at han har vokst og blitt mer moden, sier Ole Gunnar Solskjær til TV 2.

47-åringen ønsket selv å hente King til Old Trafford i januar i fjor, men framstøtet ble avvist av Bournemouth. Nå må Solskjær finne seg i å se King på motsatt banehalvdel lørdag kveld.

– Det er en bra signering både for Everton og Josh. Som nordmenn ønsker vi å se at han lykkes og finne formen, etter lørdag kveld, sier Solskjær med et glimt i øyet.

Heldigvis for Solskjær har han selv spillere som kan score mål. Ingen lag i Premier League scorer mer enn Manchester United denne sesongen. 46 fulltreffere har det blitt på 22 kamper så langt, mye takket være nedsablingen av Southampton i midtuka, der Solskjærs menn vant hele 9-0.

– Man må ta med seg det gode fra det gode og det onde fra det onde. Vi tar med oss at vi gjorde de riktige tingene. Jeg tror ikke vi lar oss rive med på grunn av resultatet. Kampen var mer eller mindre over på 2-0 og alt handlet om å gjøre det rette, forklarer United-sjefen.

Vi må tilbake til 12/13-sesongen og Sir Alex Ferguson-æraen for å finne sist gang de røde djevlene var det mestscorende laget i Englands øverste divisjon. I Fergusons siste sesong som sjef på Old Trafford ble det 86 ligascoringer og laget sikret sitt hittil siste seriemesterskap. Nå som Solskjær feirer Premier League-kamp nummer 100 som Manchester United-sjef, drømmer han nok om å gjenta noe av gamlesjefens suksess.

– Jeg har blitt eldre og klokere forhåpentligvis, og gråere i håret. Jeg har virkelig nytt det, jeg visste ikke at det var kamp nummer 100. Det jeg har lært er at spillet er mye raskere og man må henge med. Spillerne blir bedre, mer fysiske og mer taktiske. Jeg nyter å teste meg mot gode managere.

Lørdag får nordmannen prøve seg mot en av de aller beste. Everton-sjef Carlo Ancelotti har omtrent vunnet det som vinnes kan som manager, deriblant Premier League og Champions League.

– Han er en manager man ser opp til og respekterer. Han har vært en vinner overalt hvor han har vært. Man kan se mye av det i Everton også. De startet sesongen fantastisk, og nå har de vunnet sine siste fire borte, så vi vet det blir en hard kamp, avslutter Solskjær.

