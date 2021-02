Kunstnerduoen Broslo har fått prestisjefylt OL-oppdrag: – Fikk sjokk

– Vi fikk egentlig sjokk da forespørselen kom, begynner Nikolai «NiX» Gyllenhammar.

37-åringen, som helst bruker kallenavnet Nikko, er den ene halvdelen av kunstnerduoen Broslo. Han snakker om da han og makkeren Jonny Hurts (35) fikk i oppdrag å lage OL-dressene til langrennstroppen i Beijing i 2022.

– Vi hadde aldri sett for oss at en så etablert og «streit» del av vintersporten ville spørre så gærne kunstnere som oss om et slikt samarbeid, sier Nikko og humrer.

Hoppet i det

Det var Bjørn Dæhlies merkevare Dæhlie som tok kontakt og ville ha duoen med på designerlaget. Selv om kunstnerne selv foretrekker snowboard over langrennsski, kunne de ikke la denne muligheten gå fra seg.

– De ville ha vår kunst og vårt design til OL med langrennslaget – vi måtte jo bare hoppe i det og se hva vi endte opp med, sier Nikko entusiastisk før han legger til:

– Skisporten i Norge betyr veldig mye for veldig mange, og mange bryr seg også om hvordan den ser ut. Da blir det ekstra gøy.

Markedssjef i Dæhlie, Linda Linnebo, kan ikke få hyllet Broslo nok for arbeidet de har lagt ned. Hun sier at de er svært fornøyde med at kunstnerduoen takket ja til samarbeidet.

MED DÆHLIE: Her er Bjørn Dæhlie på besøk hos Broslo på Californebu på Fornebu. Foto: TV 2

– Vi er så imponerte over det de har levert. De er så proffe i det de gjør, sier Linnebo entusiastisk.

Vurderte flere navn

Hun forteller at Dæhlie var gjennom en lengre kreativ prosess før valget falt på Nikko og Jonny. Det var mange kjente, norske navn på bordet – innenfor alle sjangre – men da de til slutt bestemte seg for å bruke konkurransedressen som lerret, ble søket snevret inn.

– Vi skjønte etter hvert at vi ville ha unge, norske kunstnere som skulle appellere til en yngre målgruppe. Etter litt research fattet vi raskt interesse for Broslo. Dæhlie er 25 år, og for å markere dette, ville vi se framover heller enn å se tilbake på det vi har gjort. Vi ville skape noe for neste generasjon. Dette er jo også noe av kjernen i Broslos tankesett, forklarer Linnebo.

Pushet grenser

Når man skal designe et OL-plagg er det naturligvis et reglement å forholde seg til for at antrekkene skal kunne brukes. Mens Dæhlie tviholdt på reglene, pushet Nikko og Jonny grensene, som de frie kunstnersjelene de er.

– Allerede under første møte, hvor vi skulle presentere våre forslag, kom vi med noen syke design, sier Nikko og humrer.

PUSHET GRENSER: Jonny (t.v.) og Nikko er vant til å ha frie tøyler nå de jobber. Selv om de måtte forholde seg til gitte regler, pushet de grenser da de skulle designe OL-dressene. Foto: TV 2

– Vi visste jo at det var langt fra det de var komfortable med, men vi ville gå ut høyt, slik at vi minsket sjansene for å ende med noe konservativt. Vi tenkte at de hadde valgt oss fordi de liker det vi gjør, og da måtte vi pushe dem for å få det så crazy som mulig, sier Nikko videre.

Godkjent av Emil Iversen

Linnebo vedkjenner at de har hatt noen diskusjoner underveis, men berømmer likevel Broslo for at prosessen ellers har gått knirkefritt.

Draktene skal lanseres i november, og ifølge Nikko har de landet på et akkurat passe crazy og lekent design.

– Bjørn Dæhlie lurte jo på om drakten ble for vill, så da måtte vi teste den på en av langrennsutøverne. Så da troppet Emil Iversen opp på Californebu for å vurdere den. Han godkjente designet og sa at han gledet seg til å bruke drakten, sier Nikko fornøyd.

Tilfeldig suksess

Broslos historie startet egentlig ved en tilfeldighet. Nikko og Jonny vanket begge i snowboardmiljøet, og Nikko anslår at de møttes på snowboard på Folgefonna sommeren 2004 eller 2005. Noen år senere kjøpte kameratene en feriebolig, den gamle skistav-fabrikken til Swix, i Lillehammer for å ha et sted å være i skisesongen. Det var her det kreative samarbeidet startet.

Bygningen var et realt oppussingsprosjekt, men siden duoen den gang ikke hadde særlig mye å rutte med, måtte de lage alt av møbler og inventar selv. Lite visste de at dette skulle bli begynnelsen på en kjempesuksess.

– Derfra utviklet det hele seg bare organisk. Vi kom i kontakt med en kunsthandler som likte det vi drev med, og før vi visste ordet av det holdt vi kunstutstillinger. Nå har vi levd av kunsten i åtte år, sier Nikko.

Ingen av dem har gått på noen kunstutdanning eller noen gang drømt om å leve som kunstnere. Det bare ble sånn. I dag holder duoen til på Fornebu, like utenfor hovedstaden, i kunstnerkollektivet Californebu.

