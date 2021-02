Chelsea-profilen mener utlånene har vært avgjørende

– Det var utrolig. Jeg husker det som om det var i går. Min første erfaring med ordentlig voksenfotball, min første komplette sesong, og jeg kunne ikke bedt om et bedre første utlån. Det var første gang jeg dro hjemmefra, til et nytt område, og det var litt annerledes. Men jeg nøt det. Når du er i en klubb så lenge, spesielt på et akademi, så får du ikke erfare de andre sidene av fotballen. Det gav meg viktige livserfaringer. Det å spille om poeng og plassering på tabellen, det å ta vare på kroppen din når det var kamp etter kamp. Det ga meg erfaring. Jeg lærte å lage mat alene, legge meg i riktig tid. Det gjør at du blir en mann enda raskere.