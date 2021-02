Leandra (22) åpen om rusavhengighet: – Vil vise andre at det finnes en vei ut

Etter å ha vært rusfri i over ett år, valgte influenser Leandra Valencia (22) fra Bergen å være åpen om rusavhengigheten på Youtube. Responsen har vært overveldende.

Da Leandra først ble avhengig, tok rusen fullstendig over livet hennes. Nå har hun valgt å åpne seg om rusavhengigheten i en Youtube-video.

– Siden jeg selv klarte å bli rusfri, har jeg har et brennende ønske om å vise andre unge at det går an, forteller Leandra.

Nå får hun overveldende mye meldinger fra unge gutter og jenter som selv sliter. Flere pårørende finner dessuten trøst i å høre hennes historie.

– Rusen tok overhånd

I videoen forteller Leandra om da hun som 15-åring ble full for første gang.

– Det er nok en spesiell opplevelse for folk som har anlegg for å bli rusavhengige. Jeg følte at jeg ble den personen jeg ville være. Selvsikker, trygg og glad, forteller hun.

Leandra merket fort at alkoholen ble viktig. Den tok mye plass i hverdagen og hun startet å drikke for seg selv. Etterhvert kom sterkere rusmidler inn i bildet.

– En rusavhengigs favorittmiddel er gjerne bare mer, det man kan få tak i. Jeg fikk etterhvert mye angst, så det som roet meg var rusmidlene, forteller hun.

Innså alvoret

Leandra ble stadig mer avhengig av rusmidlene, og familie og venner prøvde å hjelpe henne uten hell.

ØNSKET HJELP: Leandra valgte selv å legge seg inn. Foto: Privat

Det var først da hun møtte en annen rusavhengig som slet, at hun fikk et nytt syn på det. Etterhvert klarte hun å slutte å ruse seg.

Likevel var veien tilbake den aller tyngste.

– De første månedene som rusfri taklet jeg ikke livet i det hele tatt. Jeg følte at jeg manglet en krykke å lene meg på, og slet med angst og depresjoner, sier Leandra.

Etter å ha hørt om et «12-trinn-program» i rehabilitering, valgte Leandra å legge seg inn frivillig. I dag tror hun dette har hatt alt å si for det hun har fått til.

– Jeg ble først rusfri juni 2019. Jeg holdt meg i seks måneder, og hadde et tilbakefall en kveld i julen. Etter det har jeg vært rusfri, forteller hun.

Overveldende tilbakemeldinger

Over 44.000 har så langt sett Leandras video, og tilbakemeldingene har vært overveldende.

– Det er mange meldinger fra gutter og jenter på samme alder som sier at de kjenner seg igjen i nesten alt jeg forteller, sier 22-åringen.

I tillegg har hun blitt kontaktet av mange pårørende, som har mistet en bror, forelder eller venn.

– De forteller at de får en bedre forståelse for hvordan personen har hatt det. Det er også veldig mange som lurer på hva de kan gjøre, sier Leandra.

Selv om hun setter pris på å hjelpe andre, synes hun det har vært vanskelig å ta innover seg alle meldingene etter at hun postet videoen.

– Det føltes litt som å rive opp i eget sår, og jeg har følt på mye press og ansvar. Nå tenker jeg at jeg må ta det litt med ro, og å ta vare på meg selv først og fremst, sier Leandra.

ÅPNER SEG: Slik ser Youtube-videoen ut før man klikker seg inn, noe mer enn 44.000 har gjort. Foto: Privat

– Store forskjeller

Flere sliter med ensomhet og psykiske plager under koronapandemien, ifølge Folkehelseinstituttet.

Seksjonsleder Sturla Kristoffer Naas Johansen i Rustelefonen tror det er store forskjeller på hvordan pandemien har påvirket ungdom med tanke på rusmisbruk.

– For mange har det nok vært mindre rusing, ettersom folk gjerne ruser seg sammen, og det har vært færre sosiale sammenkomster. For dem som har tendenser til rusproblemer, kan det derimot bli mer rus fordi man kan føle seg ensom, sier Johansen.

Han nevner dessuten færre rammer og forpliktelser i hverdagen som viktige faktorer.

– Hjemmekontor og hjemmestudier, eller enda verre, om du er permittert eller har mistet jobben. Det er klart at sosial isolasjon og masse ekstra fritid ikke forbedrer situasjonen for dem, sier Johansen.

– Den syke må ønske å få hjelp

Leandra mener det viktigste rådet for å hjelpe en rusavhengig, er at personen selv ønsker å få hjelp.

– Jeg var nødt til å ville det selv for å klare det. Jeg vil at flere skal innse tidlig at de har et problem, og oppsøke hjelp, sier hun.

Selv synes hun det er overveldende å tenke at hun skal holde seg rusfri for alltid, men nå jobber hun dag for dag.

– Hva som skjer i morgen, har jeg ikke kontroll over og trenger ikke å ta stilling til. Å holde meg rusfri én dag om gangen, er mye mer overkommelig, sier Leandra.