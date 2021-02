Kjempehopp sikret kometen ny pallplass

Se hoppet som sikret pallplass øverst

19-åringen har vært en åpenbaring denne sesongen og slo til igjen i 90-meters bakken i Hinzenbach. Hun lå som nummer fire etter første omgangen. Et kjempehopp på 90 meter i omgang to, sikret henne en tredjeplass.

– Dette oppleves bra. Jeg fikk til et mye bedre hopp i andre omgang og jeg er veldig fornøyd med dagen, sier Kvandal til TV 2.

Kaos for de norske

Det siste døgnet har vært et kaos uten like for de norske hopperne. Skiene til fire av utøverne lå igjen på Gardermoen. Anna Odin Strøm, Silje Opseth og Thea Bjørseth fikk alle låne ski av andre utøvere, men sistnevnte ble disket før start på grunn av for lange ski.

Den største stjernen av de alle, Maren Lundby, fikk aldri ski som passet og måtte dermed stå over. Kvandal var den eneste som fikk med eget utstyr og sikret dermed norsk jubel til tross for enormt mye motgang for laget.

Kan bli mer norsk suksess

– Jeg prøver å nyte den situasjonen jeg er i. Jeg føler at jeg hele tiden har klart å holde fokus. Samtidig setter jeg veldig pris på den støtten jeg har fått fra lagvenninnene mine her nede. Det betyr alt, sier Kvandal.

Etter planen får alle de norske utøverne sitt eget utstyr før helgens to neste renn.

– Jeg ser frem til de videre rennene i helgen. Det kan bli gøy, smiler Kvandal.

Landslagstrener Christian Meyer har vært gjennom en turbulent døgn. Timene før dagens renn ble brukt til å låne ski fra andre nasjoner. Det gikk nesten. Thea Børseths lånte ski var en centimeter for lange og dermed ble hun disket. Ingen av de andre nasjonene hadde en passende lengde til Maren Lundby.

– Maren er en av de lengste hopperne i verdenscupen og det var ingen som hadde den skilengden. All honnør til Tyskland, Østerrike og Frankrike som lånte oss ski slik at vi fikk konkurrere.

– Nå gleder vi oss til å få på plass vårt eget utstyr slik at vi kan stille med fem utøvere som har forutsetninger til å være med å prege de neste rennene, sier Meyer.



Lørdagens og søndagens renn sendes på TV 2.