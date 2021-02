Kan være det lille sparket i ræven han trenger

Edvald Boasson-Hagen vil få utmerkede ryttere som vil sørge for at han lykkes i avgjørende situasjoner.

Det vakte stor oppmerksomhet da Edvald Boasson-Hagen valgte å fortsette sin karriere i det franske kontinental-laget Total Direct Energie. Det var mye bekymringer knyttet til at det var et fransk lag. En rekke norske ryttere har de senere årene hatt problemer med å lykkes i franske lag.

Det er mange grunner til det, ikke minst språkbarrierene, men også faktorer knyttet til treningskultur og kommunikasjon/oppfølging fra ledelse og støtteapparat. Nå er min erfaring at de fleste bekymringer ikke blir noe av.

BONJOUR: Edvald Boasson Hagen må pugge franske gloser på sine eldre dager. Foto: Heiko Junge

Edvald har de siste sesongene, generelt, prestert på et langt lavere nivå enn på sitt beste, som er såpass langt tilbake i tid som 2011 og 2012. Det har vært lysglimt siden også, men relativt langt mellom disse. Det har manglet mye på et stabilt, høyt nivå.

Foran inneværende sesong har Edvald også tatt andre grep, blant annet skiftet trener. Det mangeårige samarbeidet med Fredrik Mohn er slutt, og Edvald samarbeider nå med miljøet knyttet til Høgskolen i Innlandet på Lillehammer, under ledelse av Bent Rønnestad.

Nytt lag, nye trenerimpulser – kanskje det kan være det lille «sparket i ræven», som man sier i Bergen, som Edvald trenger for igjen å heve nivået?

Han er nå ferdig med sesongens første etapperitt på europeisk jord – Etoile Besseges. På torsdagens etappe var han i front i finalen, men bakhjulet glapp i en rundkjøring og Edvald deiset i asfalten som flere andre. Men det var positivt at han satt langt fremme i finalen. Det er tydelig at laget jobber for Edvald, og det er et godt signal.

Edvalds nye lag har en lang tradisjon i fransk og internasjonal sykling. Som profesjonelt lag dukket det opp i 2000 under navnet Bonjour. I perioden 2003-2004 het det Brioches La Boulangere. Så ble det Bouygues Telecom, Bbox Bouygues Telecom, før det i perioden 2011-15 kjørte under navnet Europcar. Direct Energie overtok som hovedsponsor 2016-19. Etter det ble finansieringen supplert og utvidet med Total, og laget fikk sitt nåværende navn Total Direct Energie.

Lagets historie kan følges helt tilbake til 1984, som System U. Laget pakket sammen året etter, men dukket så i 1986 undre ledelse av Cyril Guimard, som hentet sin elev Laurent Fignon. Fra 1990 skiftet laget hovedsponsor til Castorama. Fignon var nær ved å vinne sin tredje Tour de France i 1989, men mistet seieren til Greg Lemond på den dramatiske siste tempoetappen med åtte små sekunder. Dagens sportsdirektør Jean-Rene Bernadeau kom inn fra 1996. I 1999 trakk han laget som profesjonelt, og satset på å utvikle det lokale amatørlaget Vendee U. Et lag som ble sterkt støttet av den regionale Vendee-regionen Og har siden starten vært rangert som et landets beste amatørlag.

OFRET ALT: Thomas Voeckler er en del av lagets stolte historie. Foto: Pascal Pavani

Bernadeau har vært en av mest fremtredende personlighetene i fransk sykkelsport. Han var selv en god proff, med bronsemedalje i VM 1979 og 5. plass i Tour de France samme året. Han lyktes med å bygge et godt prestasjonsmiljø i Vendee. Amatørlaget har vært farmerlag for det profesjonelle, og kjente ryttere som Thomas Voeckler og Sylvain Chavanel hadde sin læretid i Vendee U. Unge lovende ryttere tilbys plass på sykkelgymnaset i La Roche Sur Yon. Så Total Direct Energie har et solid fundament i bunnen, som skolerer kommende profesjonelle ryttere på en utmerket måt.

Laget vil i år starte i Tour de France for 22. gang, og lagets ryttere har vunnet ti etappeseire. Thomas Voeckle ble nummer fire totalt i 2011, og bar den gule trøya totalt 20 dager i løpet av sin karriere. Anthony Charteau og Voeckler vant klatretrøya, og Pierre Rolland ungdomstrøya i 2011. Så det er intet bakgårdslag Edvald har signert for. Han vil nok oppdage at Bernadeau har en noe annerledes lederstil enn det han er vant med, men Edvalds utfordring blir å fokusere på det han kan gjøre noe med. Og Bernadeau får han ikke endret.

Laget er styrket foran årets sesong og består av 27 ryttere hvorav åtte er utlendinger. Den mest meritert er nederlandske Niki Terpstra. Den tidligere vinneren av Paris-Roubaix og Flandern Rundt ble signert foran 2019-sesongen. En rekke skader har dog satt ham noe tilbake de siste par sesongene. Foran årets sesong har tilkommet den sterke spanjolen Victor De la Parte. Fra AG2R er hentet sterke ryttere som Alexandre Geniez, Pierre Latour og Alexis Vuillermoz. Chris Lawless kommer over fra Ineos. Laget fremstår som langt mer komplett enn i de foregående sesongene.

Selv om det ikke er et Pro Tour-lag, vil det bli å finne i stort alle sesongens ritt. En god relasjon til ASO, arrangøren av Tour de France og mange av de viktigste rittene på kalenderen, er også av stor betydning. Så for Edvald er det bare å levere gode prestasjoner. Det vil bli nok av positive muligheter med hans nye lag. Han vil få utmerkede ryttere som vil sørge for at han lykkes i avgjørende situasjoner. Et lag, slik jeg vurderer det, i kvalitet er langt bedre enn det NTT-laget han kommer fra.