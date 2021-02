Steinar (71) var døden nær, men husket det ene rådet som kan ha reddet livet hans

Sol og vakkert vintervær har lokket mange ut på isen de siste ukene. For Steinar (71) kunne det kostet ham livet.

I strålende solskinn gikk Steinar Heidenberg (71) og datteren Anne Sofie Heidenberg (36) onsdag en tur på Iddefjorden utenfor Halden.

Uten forvarsel forsvant isen under ham, og Steinar var brått omgitt av iskaldt fjordvann. Kun hodet var igjen over vannet.

«Nå ser jeg pappa dø», var datterens første tanke.

– Det var en grusom opplevelse, sier Steinar til TV 2.

Saken ble først omtalt i Halden Arbeiderblad.

Reddet av datteren

Sammen med datteren gikk han tur over isen i Sauøysundet i Iddefjorden utenfor Halden sentrum onsdag. De var omgitt av turgåere og folk på skøyter.

Steinar følte seg trygg.

Da de var på vei mot land igjen åpnet isen seg under ham, og på sekunder hadde han hele kroppen under vann.

MINUTTENE FØR: Kort tid før Steinar gikk gjennom isen tok datteren dette bildet. Foto: Anne Sofie Heidenberg

Han hadde lært for mange år siden at man skal snu seg mot punktet hvor man falt ut fra, for der er isen sterkest.

Datteren fikk tak i farens ryggsekk og dro til mens Steinar la seg med brystet på isen.

– Jeg tenkte at her kom jeg meg ikke opp, sier Steinar.

Men takket være den lynraske hjelpen fra datteren karret han seg opp igjen, og fikk med det berget livet.

– Jeg har vært utrolig heldig, det er det ingen tvil om, sier Steinar til TV 2.

Advarer andre

Steinar og datteren fikk kontaktet en ambulanse og klarte å komme seg inn til land.

Der fikk Steinar på seg datterens tørre genser og jakke, før han ble hentet av en ATV fra brannvesenet.

Vel fremme på sykehuset i Kalnes skulle Steinar ta et bilde av seg selv, da fikk han sjokk av sitt eget blodige utseende. Han går på blodfortynnende, og hadde skadet seg på iskanten.

– Men jeg lever, så jeg har ikke lov til å klage.

Nå ønsker han og datteren å advare andre.

ADVARER ANDRE: Steinar og Anne Sofie på tur før ulykken. Foto: Anne Sofie Heidenberg

– Om dette kan få noen til å ombestemme seg om å gå ut på isen og over Sauøysundet, så er det verdt det, sier Steinar Heidenberg.

Også datteren Anne Sofie håper andre kan ta lærdom av hendelsen.

Hun understreker at isen ikke nødvendigvis er trygg selv om andre har gått der før.

– Det lærte vi på verst tenkelig måte, sier Anne Sofie til TV 2.

Flere tilfeller den siste uken

#Oslo #Asker #Bærum Det er stedvis veldig utrygg is utenfor oppmerkede skøyteleder i Indre Oslofjord. Det meldes om at veldig mange har tatt turen ut på isen i dag og flere som har gått gjennom og kommet seg opp selv. For informasjon om trygge isløyper, ring 80081818. — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) January 31, 2021

Politiet har advart folk mot å gå på isen flere steder i landet den siste uken.

Forrige søndag gikk tolv personer gjennom isen bare i Bærum kommune.

I Oslo-området har politiet fått inn meldinger om flere som har gått gjennom isen.

Nå ønsker operasjonsleder i Oslo politidistrikt å advare folk mot å gå ut på isen i Østlandsområdet i forkant av helgen.

– Is kan aldri sies å være helt trygg, selv om andre har gått der før deg.