Politiet har tatt ut siktelse i saken om lekkasje av Elabdelloui-test

Oslo-politiet bekrefter at det er tatt ut siktelse etter at opplysninger om Omar Elabdellaouis positive koronaprøve ble lekket til pressen.

Det forteller politiadvokat Helle Brabrand hos Oslo politidistrikt til TV 2.

Saken, som kort fortalt gikk ut på at VG fikk vite om den positive koronatesten til Elabdellaoui syv timer (!) før hovedpersonen selv og Norges Fotballforbund (NFF) fikk vite om det, gjorde Elabdellaoui «opprørt».

Tidslinje i Omar-saken: Torsdag 22:21: det positive prøveresultatet blir lagt inn i en database av Fürst, laboratoriet som analyserte prøven

Fredag mellom 00:01-00:30: VG blir tipset om saken

Fredag 00:40: kommunikasjonssjef for landslaget, Svein Graff, blir kontaktet av VG for å kommentere den positive prøven. NFF sjekker så databasen over prøvesvar, men der ligger ikke Elabdellaouis prøvesvar inne

Fredag ca. 08:00: NFF ser i sin database at Elabdellaoui har testet positivt. Informerer Elabdellaoui, som også ble varslet av smittevernoverlegen

Fredag 10:51: NFF sender ut pressemelding om at en spiller har testet positivt

NFF anmelde så saken til politiet, samt til fylkesmannen og fylkeslegen.

Politiet sa tidlig at saken ville bli «prioritert», og nå er altså en person siktet.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

– Tar saken på største alvor

NFF anmeldte lekkasjen til politiet, som nå har tatt ut en siktelse for brudd på taushetsplikten.

– Politiet etterforsker fremdeles saken og håper på en avklaring av hvem som står bak lekkasjen. Dette er en type sak som politiet tar på største alvor. Politiet er interessert i å snu hver stein for å komme i mål. Det er gjennomført flere etterforskningsskritt, blant annet er det gjennomført en rekke avhør. Det er ingen som så langt har erkjent å ha noe som helst med saken å gjøre, sier Brabrand.

– For at politiet skal ha mulighet til å igangsette tvangsmidler, må det være mer enn 50 % sannsynlighet for at vedkommende som etterforskningsskrittet retter seg mot, har begått handlingen. Politiet har i dag sendt begjæring til tingretten om rettslige etterforskningsskritt, noe som tilsier at det er tatt ut siktelse for brudd på tausplikt, fortsetter hun.

Elabdellaouis prøve ble analysert av et laboratorium i Oslo. Ifølge Dagbladet gikk resultatene ut i diverse systemer, som gjorde at flere enn laboratoriet hadde tilgang til svarene, men likevel et begrenset antall personer.

Strafferammen for brudd på taushetsplikten er ett års fengsel.

Dette er «Omar-saken»

Fredag formiddag 13.november, bare én dag før det norske landslaget i utgangspunktet skulle sette seg på flyet til Romania for den viktige Nations League-kampen (som senere ble avlyst), informerte NFF i en pressemelding at landslagskaptein Elabdellaoui hadde blitt smittet av koronaviruset.

Lenge før den tid hadde VG blitt tipset om saken.

– Jeg våknet fredag morgen på samling til en tekstmelding med beskjed om at media visste at jeg var smittet av korona. Verken jeg eller støtteapparatet var klar over det da, og det var ubehagelig å våkne til en sånn beskjed, sa Elabdellaoui til TV 2 da, og la til:

– Å lekke informasjon om at jeg er koronasmittet til media før jeg selv vet noe som helst gjør meg opprørt.

Landslaget ble orientert om den positive prøven rundt 08:00 fredag morgen.

En pressemelding ble så sendt ut 10:51.

Lenge før dette ble altså VG tipset om prøven.

– Jeg ble kontaktet av media ti over halv ett på natta med spørsmål om å kommentere en positiv koronatest for Omar. På det tidspunktet sov spilleren uvitende om saken, og verken landslagslegen eller andre i støtteapparatet var informert om den positive testen. Resultatet av prøven var heller ikke tilgjengelig i databasen da legen ble vekket og logget seg på for å sjekke prøveresultat, forklarer Graff.

Fürst, laboratoriet som analyserte prøven, har fortalt TV 2 at de er «100 prosent sikre» på at lekkasjen ikke kommer fra dem.

Folkehelseinstituttet (FHI), som også i teorien vil ha hatt tilgang til den positive prøven, sier at «dette er ukjent for oss», mens kommuneoverlegen i Oslo, Tore W. Steen, tidligere ikke har villet utelukke at lekkasjen kan ha kommet fra kommunen

