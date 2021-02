– Skilsmissen er også en livskrise for barnet

Å gå gjennom en skilsmisse eller et samlivsbrudd er vanskelig for alle som har vært i et forhold, men for barn som opplever at mamma og pappa ikke lenger vil bo under samme tak, kan en skilsmisse være ekstra utfordrende å håndtere.

For sju år siden gikk barneadvokat, Trude Trønnes Eidsvold, og mannen hver til sitt. Sammen hadde de tre barn. Underveis i prosessen oppdaget Trønnes Eidsvold at hun savnet informasjon som var ment for barna.

– Jeg merket at barna var helt prisgitt oss voksne. De ble veldig sårbare, og det sto ikke noe apparat for å ta imot dem. Det er en livskrise for barna også, og fundamentet rives vekk under bena deres, forteller hun til God morgen Norge.

Trønnes Eidsvold hentet blant annet inn en terapeut på eget initiativ, men likevel følte hun ikke at det var nok.

LYKKELIG SKILT: Barneadvokat, Trude Trønnes Eidvold, har tre barn med sin eksmann og ytterligere ett barn med sin nye ektemann, Gard B. Eidsvold. Foto: Privat.

Erfaringer ble til skilsmissehåndbok

Etter sin egen opplevelse, bestemte barneadvokaten seg for å lage en håndbok for barn som opplever skilsmisse. Med seg på laget fikk hun niese - og designer, Rosa von Krogh. Resultatet ble til boka «Skilsmissehelter».

– Vi har involvert barna selv ved å gjøre over 20 intervjuer over hele landet, og barna har gitt oss mange ulike historier. I tillegg har vi hatt et barnepanel fra 9-12 år som som har hjulpet oss underveis, sier von Krogh.

Selv om det er barna som har hovedrollen i boka, sitter også medforfatteren med førstehåndserfaring fra en skilsmisse. Von Kroghs foreldre gikk fra hverandre da hun bare var to år gammel.

– Jeg hadde ofte dårlig samvittighet, og følte alltid at jeg forlot den ene forelderen. I tillegg var det to ulike virkeligheter. Hos mamma var det strenge leggerutiner og bare godteri på lørdager, mens hos pappa fikk jeg bestemme når jeg skulle legge meg og jeg kunne få muffins hver kveld, forteller von Krogh.

PAPPAJENTE: Rosa Von Krogh bodde hos både mamma og pappa under oppveksten, men med helt ulik hverdag. Foto: Privat

Likevel - den skiftende hverdagen førte også med seg lærerike erfaringer.

– Det var også noe fint ved å måtte tilpasse seg. Det er en kvalitet jeg tok med meg inn i voksenlivet, forteller hun.

Aldri barnas feil

I dag er Trude Trønnes Eidsvold gift med skuespiller Gard B. Eidsvold, og sammen har de fått ytterligere ett barn sammen. Storfamilien samarbeider godt med en hverdag bestående av mine og vårt barn, og Trønnes Eidsvold påpeker at selv om mange frykter å gå inn i en skilsmisse, så er det ofte til det beste.

– Å vokse opp i en ulykkelig A4-familie er mer skadelig enn å vokse opp i to familier som har det fint. Man skal ikke holde ut for barnas del, sier hun.

STORFAMILIE: I dag er Trude Trønnes Eidsvold lykkelig gift med skuespiller Gard B. Eidsvold, og ektemannen har et godt forhold til sin kones eksmann. Foto: Privat

Von Krogh er enig, og presiserer at foreldrenes viktigste oppgave er å gjøre barna oppmerksomme på at en skilsmisse aldri er barnas feil.

– Det er heller aldri barnets ansvar å ta vare på en voksen. Én historie i boka handler om en jente som føler at hun må passe på en alkoholisert far. Det er viktig at barna vet at de ikke skal bære på hemmeligheter som gjør vondt i magen, sier von Krogh.

Etter å ha snakket med flere titalls skilsmissebarn, sitter forfatterne også igjen med et par positive erfaringer fra barnas synsvinkel.

– Barn er barn. De forteller at de har mange voksne som bryr seg. Barna sier at de får en stor og sammensatt familie og at de blir god på relasjoner. Og så man også flere gaver fester, sier de to damene.

Se hele intervjuet fra God morgen Norge øverst i saken!