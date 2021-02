Bekymret for mer ladekø?

Norge er verdensmester i antall elbiler i forhold til innbyggertall. Etter flere år med avgiftskutt og muligheter for kjøring i kollektivfelt, har svært mange nordmenn byttet ut bensin- og dieselbil med elbil. I 2020 var andelen elbiler hele 54 prosent av antallet solgte nye biler, og ladbare hydrider kom i tillegg med en andel på 20 prosent.

Det er gledelig for miljøet. Men mange elbileiere har også opplevd frustrasjon når batteriene må lades. Til tider er det lange køer på hurtigladestasjoner, og det kan være problemer med å finne gode lademuligheter i nærheten av hjem og jobb.

1000 pr år

I TV 2-programmet Bare business forteller konsernsjefen i strømgiganten Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, hva han tror om ladesituasjonen når stadig flere elbiler skal på norske veier.

– I Norge er det nå 3000 ladestasjoner, og vi vil trenge i overkant av 1000 til per år for å holde tritt med utviklingen. Særlig i den nordlige delen av landet trengs det mer, sier Rynning-Tønnesen.

Statkraft har siden 2012 vært en stor aktør i det norske lademarkedet, som eier av Grønn Kontakt - som nylig har fått det nye navnet Mer.

Det er ventet at rundt èn million elbiler vil kjøre på norske veier om fire-fem år, men Statkraft-sjefen mener at det vil bli nok lademuligheter for alle.

Konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, er gjest i Bare Business. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kortere ladetid

– Vi må sørge for å ha kontroll på når ladingen skjer, så ikke alle skal lade om morgenen samtidig. Men det skal vi greie, sier Rynning-Tønnesen.

– Men hvordan? Allerede er det jo problemer med kø ved endel ladestasjoner?

– Kø-problematikk er reellt. Men ladetiden kommer til å gå ned, som gjør at køene blir kortere. De nye bilene tåler mye kraftigere lading inn, og da trenger man kortere tid per lading, sier Rynning-Tønnesen.

Kamp om kundene

Det er nå en rekke leverandører av lading til elbiler i Norge. Det er ventet stadig hardere kamp om kundene - som allerede har begynt med innføring av rabattordninger og storkundefordeler. Slike ordninger skal øke kundenes bruk og lojalitet til hver leverandør.

– Det vil være viktig å ha ladestasjoner på de riktige stedene, og også gi en god kundeopplevelse. Det skal være enkelt, sier Rynning-Tønnesen.

Statkrafts ladeselskap Mer skal også kjempe om kunder internasjonalt i årene framover. Mer satser i første omgang på ladestasjoner i Sverige, Storbritannia og Tyskland, der Statkraft allerede er en stor leverandør av strøm.

Og skal du de neste årene på biltur gjennom Europa med elbil, kan det være store muligheter for å stanse ved norskeide ladestasjoner:

– Vi vant nettopp nå et anbud for å ha ladestasjoner langs en del av motorveisystemet i Tyskland, sier Rynning-Tønnensen.

Høyere strømpriser?

2021 har startet med svært kald vinter, og forbruksrekorder av strøm i Norge. Med stadig større elektrifisering av bilparken og transportsektoren ellers, kan man stille spørsmål om vi har nok strøm i Norge for å dekke behovet - og til hvilken pris. Statkraft-sjefen mener at stadig mer elektrisk transport ikke vil gi noen stor økning i strømprisene i Norge.

– I dag har Norge et strømoverskudd i et normal-år. Så vil jo det variere gjennom året: Når det er kaldt og tørt vil det komme perioder, både nå og i framtiden, hvor prisene vil være høye. Men det vil vare i en periode - og så vil prisene være vesentlig lavere igjen resten av året. I snitt vil Norge også i framtiden ha lavere strømpriser enn ellers i Europa, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Se hele intervjuet med Statkraft-sjefen i Bare business denne helgen på TV 2 Nyhetskanalen, eller når som helst gratis her på Sumo.