Natt til mandag norsk tid avvikles Super Bowl. Det er et av de virkelige høydepunktene i sportsverdenen. Dette er nemlig den årlige tittelkampen i amerikansk fotball, National Football League (NFL).

Dette er et av verdens mest sette TV-program. Derfor er det ikke akkurat gratis å være hovedsponsor. Det legges ofte voldsomme ressurser i reklamene som brukes her.

I år er General Motors (GM) en av de store annonsørene. Og de har like godt hyret inn den populære amerikanske skuespilleren og komikeren, Will Ferrell.

I tre forskjellige videoer, fokuserer Ferrell på at han ikke liker Norge. Ja, han hater faktisk Norge. I klippene har man valgt å dundre løs på Norge, nordmenn – og elbilsatsningen vår.

Fyrer løs mot Norge i USAs viktigste TV-reklame

- Vi skal slå dere i ansiktet

I det første klippet leser han opp noe som skal være en slags historie om landet, og ender opp med å konkludere med at han hater Norge.

I et annet klipp sitter han rett og slett bare i bilen sin og slår fast at Norge er et kjipt land, og at USA banker på døra for å "slå oss i ansiktet".

I det tredje klippet er det tulletelefon, der han bestiller fem millioner pizza med ansjos til levering i Norge, og tuller med at "Olaf" har kundekort.

Alle klippene slutter med teksten: "Why does Ferrell hate Norway? Find out feb 7".

Se video: Hvorfor hater Will Ferrell Norge?

- Får ikke bølle oss fordi vi er små

Nå har Brooms bilekspert Benny Christensen fått nok. Han tenker det er på tide å svare på tiltale.

– USA får ikke bølle med oss, bare fordi vi er små. Jeg har aldri likt at folk mobber de som er mindre og svakere enn seg. Så her får vi slå tilbake – og slå oppover, smiler Broom-Benny.

Han tar like godt for seg alle de tre klippene, og svarer på tiltale i hvert enkelt tilfelle. Dette bør du få med deg!

Det ene klippet ligger øverst i denne artikkelen. De to andre ligger nederst.

Video: Will Ferrell: – Norge, vi kommer for å slå dere midt i ansiktet

Elektriske biler

GM lover at det skal komme en "avsløring" i forbindelse med reklamefilmen som skal vises under selve Super Bowl. Akkurat hva de har funnet på der, vet vi ikke. Men det handler altså om elektrifisering av biler.

PS: I år er det Tampa Bay Buccaneers som møter Kansas City Chiefs. Kampen spilles på Raymond James Stadium, hjemmebanen til Tampa Bay i Florida.

Video: Se Will Ferrel fyrer løs mot Norge her