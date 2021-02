Telefonen som endret alt – nå skal ti innsatte på en utrolig reise

Vi har alle satt oss noen mål i løpet av livet. En fjelltopp man skal bestige, bli flinkere til å si ja eller rett og slett å trene mer.

For noen kan et slikt mål være livsendrende.

Det er håpet når ti innsatte skal begi seg ut på sin største utfordring så langt.

– Jeg skal gjennomføre det og vise at det er lov å hente seg inn igjen, sier Ronny, som er innsatt i Bjørgvin fengsel.

Telefonen som ble starten

Det er nettopp dit vi skal. Bjørgvin fengsel. En halvtimes kjøretur fra Bergen sentrum.

BJØRGVIN FENGSEL: Her er det plass til 90 innsatte og er et fengsel med lavt sikkerhetsnivå. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Der møter vi Ann-Hege Brustad som er inspektør ved fengselet.

Selve fengselet kan minne om en skolegård omkranset av høye inngjerdinger. Man kan se uteområder som inneholder Tuftepark og frisbeegolf.

Etter at fire-fem dører er låst opp - er vi på innsiden.

AKTIVITETSROM: Her er rommet de innsatte bruker til forskjellige aktiviteter. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Vi kommer til et rom som ved første øyekast gir assosiasjoner til Sats og Elixia. I rommet er det plassert tolv spinningsykler.

Grunnen til det, er at ti innsatte ved Bjørgvin fengsel skal begi seg ut på Norges råeste sykkelritt:

Arctic Race. 650 kilometer fra Tromsø til Harstad.

ARCTIC RACE: Et av de mest spektakulære sykkelrittene i verden med Nord-Norge som kulisser. Her fra Målselv i 2015. Foto: Jonathan Nackstrand

Men et sykkelritt over ti dager er ikke den største utfordringen til de innsatte.

Det hele startet med at Ann-Hege Brustad fikk et telefonnummer.

– Det startet ved en tilfeldighet. Jeg fikk telefonnummeret til en jeg ikke visste hvem var. Jeg fikk det fra Petter Nyquist (bedre kjent som «Petter Uteligger» red.anm.) da han var på innspilling her. Det viste seg å være nummeret til den daglige lederen i Idretten Skaper Sjanser, forteller hun.

Idretten Skaper Sjanser startet opp i 2019, og er et lavterskel aktiviseringstilbud for mennesker som sliter med rusutfordringer.

– Jeg utfordret han på hva de skulle gjøre i Bergen. Den utfordringen tok ham, og vi startet prosjektet knyttet til Bjørgvin fengsel og bestemte oss for å gjennomføre Arctic Race, sier Brustad.

TAR UTFORDRINGEN: Ann-Hege Brustad angrer ikke på at hun ringte det ukjente nummeret. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Et liv preget av motbakker

Inne i Bjørgvin fengsel møter TV 2 to innsatte, Ronny og en som ønsker å være anonym. Vi kaller ham for «Ola».

Begge har tidligere slitt med rusproblemer.

De er to av de ti innsatte som har tatt utfordringen.

I løpet av ti dager skal de gjennomføre sykkelrittet som får proffrytterne til å gå i kjelleren.

MÅLRETTET: Ronny er fast bestemt på fullføre Arctic Race. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Jeg har familie i Nord-Norge og det er veldig fint der. Jeg tenkte at nå skal jeg vise hele gjengen at jeg virkelig klarer å sykle denne turen, for den skal visst være tøff, har jeg hørt, sier Ronny.

– Det er lett å sitte her på en spinningsykkel i Bjørgvin fengsel, men jeg tror det blir blod, svette og tårer. Mye motbakker, men og flere oppturer, sier «Ola».

Så langt har livet til de innsatte vært preget av flest motbakker.

Nå skal motbakkene gi dem mestringsfølelse og hjelpe dem i en større utfordring:

Å komme tilbake til samfunnet.

TAR GREP: Med nye impulser og nettverk skal idretten gjøre veien tilbake til samfunnet lettere. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Det er det som er målet. At man skal sluses inn i en aktivitet og et miljø, som for eksempel sykkelmiljøet. Der man kan fortsette å bruke aktiviteten etter løslatelse, forklarer inspektør Ann-Hege Brustad.

– Det er nettopp det vi med rus trenger, et nettverk utenfor, sier «Ola».

Der «Ola» skal trene mot målet innenfor portene, blir Ronny løslatt før de skal møtes på sykkelen i Nord-Norge.

– Jeg må øve meg på utsiden. Planen er å fullføre rittet og vise folk at det er lov å hente seg inn igjen og komme tilbake.

Helt sentral i det målet er Bergen Cykleklubb.

– Alle fortjener en ny sjanse

De stiller med spinningsyklene som vi ser inne i Bjørgvin fengsel.

Lederen av prosjektet er Stian Remme, som skal trene gjengen fremover. Han er tidligere sykelist og har NM-sølv på landevei blant sine meritter.

PROSJEKTLEDER: Stian Remme (til høyre) skal lage opplegget og trene de innsatte frem til sommeren. Her sammen med daglig leder i Bergen Cykleklubb Nils Olaf Solberg. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Han skal hjelpe de innsatte, ikke bare på sykkelveien, men også på veien tilbake.

– Det er en fantastisk mulighet til å bygge en bro mellom idrett og kriminalomsorg. Alle fortjener en ny sjanse. Alle har tatt dårlige valg i livet, noen dårligere enn andre, men uansett hva man har gjort - så fortjener man en ny sjanse, mener Remme.

– En dag skal de som sitter inne ut. For samfunnet er det vinn-vinn om vi klarer, med dette prosjektet, å gjøre veien lettere tilbake til det vanlige livet.

Ved siden av nikker Nils Olaf Solberg, daglig leder i Bergen Cykleklubb, anerkjennende.

– Det er viktig at idrettslagene setter seg selv i et større perspektiv. At vi ser utenfor egen klubb og utøvere. Vi er en veldig sammensatt gjeng, og jeg håper at de innsatte fortsetter i Bergen Cykleklubb etter at prosjektet er ferdig. At de er med på treningene og får et positivt nettverk rundt seg, sier Solberg.

Håpet er at en opplevelse som Arctic Race kan sette spor blant de innsatte.

VAKKERT: Arctic Race byr på noe av de beste fra norsk natur. Her fra etappen mellom Polarsirkelen og Bodø. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Foto: Vegard Wivestad Grøtt

– Store opplevelser er viktig. Den turen i Nord-Norge er så ekstrem at den kan være livsendrende i seg selv. Det er veldig viktig dette med store opplevelser, mener Nils Olaf Solberg.

– Kanskje det blir flere ritt

For «Ola» er den store opplevelsen som venter – motivasjon.

– Det fyller hverdagen med noe konstruktivt. Det er spesielt viktig for meg som har slitt med rus. Å ha noe å se frem til og se resultater underveis.

– Nå er vi syklister, og det er det som teller. Ikke at vi er innsatte, men at vi er syklister.

EN NY START: «Ola» ser ikke bort fra at sykkelen blir med ham utenfor portene. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Jeg ser jo for meg det, at hvis vi skal sykle med Bergen Cykleklubb, at man gjerne får et nettverk utenfor. Hvem vet, kanskje det blir flere ritt, sier «Ola».

Gjennom serien «Petter uteligger - Idretten skaper sjanser» prøver dokumentarskaper Petter Nyquist å finne ut om idrett kan hjelpe de som sliter tilbake til samfunnet. Serien ser du på TV 2 og TV 2 Sumo.