Ajax-keeper Onana utestengt i et år for doping

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har utestengt Ajax-keeper André Onana (24) i tolv måneder for brudd på dopingbestemmelsene. Samtidig gjør en flause at stjernespiss ikke får spille i Europaligaen.

Ifølge Ajax skyldes utestengelsen en dopingtest som var positiv for det vanndrivende stoffet furosemid. Det skal Onana ha fått i seg fordi han tok middelet Lasimac, som hans kone tidligere hadde fått utskrevet.

Den positive prøven ble levert utenfor konkurranse 30. oktober i fjor.

– Et forferdelig tilbakeslag

Uefa mener ifølge Ajax at Onana ikke hadde til hensikt å jukse, men påpeker at idrettsutøvere til enhver tid har ansvar for å sikre at ingen forbudte stoffer kommer inn i kroppen.

Onana er derfor utestengt fra all fotballaktivitet, både nasjonalt og internasjonalt, i ett år fra og med i dag. Samtidig varsler Ajax at avgjørelsen skal ankes inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne.

– Vi tar ettertrykkelig avstand fra prestasjonsfremmende midler og står åpenbart for en ren sport. Dette er et forferdelig tilbakeslag, både for André og for oss som klubb, sier Ajax-direktør Edwin van der Sar og fortsetter:

– Vi hadde håpet på en betinget suspensjon eller en mye kortere suspensjon enn disse tolv månedene, for dette var uten tvil ikke et forsøk på å styrke kroppen eller forbedre ytelsen hans.

Bekreftet: Haller får ikke spille i Europaligaen

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har informert Ajax om at nyinnkjøpte Sébastien Haller ikke vil være tilgjengelig for europaligaen i vårsesongen.

Det bekrefter Ajax på sitt nettsted fredag formiddag.

Det hele skyldes en administrativ feil fra Ajax' side. Klubben glemte rett og slett å registrere den fransk-ivorianske spilleren som en del av troppen som skal spille i europaligaen.

26-åringen, som i januar ble kjøpt av den nederlandske klubben for rundt 230 millioner kroner, kan dermed kun bidra i hjemlig liga og cupspill resten av sesongen.

Ajax har forsøkt å komme fram til en løsning i samtaler med Uefa, men torsdag kveld fikk klubben den endelige beskjeden om at Haller ikke får spille.

