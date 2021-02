Hovland spilte seg opp i Saudi-Arabia

Golfproffen Viktor Hovland gikk en bogeyfri runde på fire slag under par på sin annen runde i Saudi International. Han er seks slag under par totalt.

Turneringen på europatouren spilles i Kong Abdullah by. Hovland startet sin annen runde fra hull nummer ti. Han gikk ut på sin runde 07.50 lokal tid og fikk ikke de samme problemene med vinden som det var mot slutten av hans åpningsrunde på 68 slag dagen før.

– Det var ikke helt krise. Akkurat nå regner det mye mer. Det er ikke ideelt i forhold til det gårsdagens gruppe hadde på morgenen. Det var ikke lett. Mange av de samme hullene som spilles lett ble tøffere da vinden snudde og det ble regn og vind. Det var ikke bare å kline til og tro at det kom til å bli enkelt. Men det var ikke kjempevanskelig, sier Hovland til TV 2.

Spilte seg opp

Det var en ivrig Hovland som slo ut på fredagens runde. Han gikk sammen med britene Ian Poulter og Danny Willett.

Hovland fikk en flott åpning med birdie på første hullet. Han fikk en ny birdie på det tredje hullet.

Så klarte han par på de neste fire hullene før han fikk birdie på banens 17. hull. Det ble par på det niende og tiende hullet for dagen.

På banens fjerde hull, et par fem hull, klarte Hovland birdie torsdag. Han gjentok bedriften på fredagens runde og var seks slag under par. Han avsluttet runden sin med å gjøre fem strake par.

– Solid

– Det var en solid runde. Jeg fikk en god start og spilte bra jevnt over, men skulle gjerne hatt scorekortet et par slag lavere. Men ingen bogeyer og fire under par i tøffe forhold er jeg fornøyd med, sier Hovland til NTB om runden.

– For å kunne hevde meg i toppen i helgen må jeg kunne fortsette å treffe fairways. Jeg kommer til å ha mange korte innspill inn til hullene hvis jeg gjør det, og da er jeg i angrepsposisjon, fortsetter Hovland.

For å være kvalifisert til en plass på det europeiske Ryder Cup-laget, må man spille fire turneringer på europatouren den sesongen Ryder Cup blir avholdt. Det betyr at Hovland fram til 12. september må spille tre europatourturneringer i tillegg til denne ukens Saudi International.

– Med tanke på at jeg fikk de dårligere starttidene, så ligger jeg litt etter. Det er nok mange på ettermiddagen som kan stikka fra litte grann. Det kan jeg ikke kontrollere. Får jeg greie forhold i morgen, så kan jeg skyte en lav score, sier Hovland til TV 2.

Flere av verdens beste golfere deltar i denne turneringen, blant andre Patrick Reed som vant foran Hovland på PGA-touren i La Jolla forrige helg.

