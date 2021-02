KEiiNO-vokalist med uforutsette problemer timesvis unna sivilisasjon: – Helt sprøtt!

Selv om KEiiNO har blitt en stor, internasjonal aktør innen musikk, har de ikke et stort aparat rundt seg. Bandmedlemmene, familien deres og venner gjør så å si alle oppgaver, både på turné og under innspilling av musikkvideo.

Når de skulle lage musikkvideoen til Melodi Grand Prix-låten «Monument», gikk de blant annet syv timer opp til fjellet Slogen. Dette fjellet har Ut.no klassifisert som rød løype og krevende. Her gikk de tre bandmedlemmene med én fotograf, kostymer, sminke og utstyr.

I videoen øverst i saken kan du se deler av musikkvideoen og hvordan den ble laget. De ble blant annet sittende rundt 1560 meter over havet i minusgrader, der måtte de sminke hverandre, kle av seg turtøy og på med kostymer.

ISKALDT: Rotan og Hugo måtte kjøre snøscootere i kulda i Finmark for å gjøre scenen til Fred Buljo perfekt. Se resultatet i videoen øverst i saken. Foto: Tobias Aasgaarden/South Coast Creative

Liker å bidra

Ifølge vokalist Alexandra Rotan (24) var det en spesiell opplevelse.

– Det var helt sprøtt. Når du kommer så høyt opp på et fjell, så er det helt stille. Det var vanvittig flott med den bakgrunnen, men det var utfordrende. Jeg måtte være veldig rask, for jeg kunne ikke ha hansker på. Jeg måtte legge sminke når jeg var svett fra turen opp. Vi filma jo veldig mange steder, men vi skal jo helst se ganske like ut i klær og i sminke de forskjellige stedene. Det var ganske vanskelig å få sminken til å se lik ut på toppen av et fjell, som da jeg sminket meg i ro og fred inne i en bil, ler hun.

At bandet gjør det aller meste selv, uten hjelp fra komeriselle aktører, kan være slitsomt. Ifølge Rotan er det likevel svært givende, og de vil ikke endre noe.

– Vi investerer de pengene vi tjener i det vi syns er gøy og det som kler oss og karrieren vår. At vi bærer vårt eget utstyr, at jeg sminker guttene før show og at vi jobber som produksjonsassistenter under innspillinger er bare gøy. Vi liker å gjøre «alt», hjelpe til og liker å ha eierskap til det vi lager, sier den jordnære 24-åringen til God kveld Norge.

Musikkvideoen ble sluppet torsdag kveld, og i løpet av få timer fikk den over 45.000 visninger på YouTube.

SPORTY: Rotan sier bandet har reist mye sammen i Europa, men ikke i Norge. Derfor var det en fin opplevelse å lage musikkvideoen. Foto: Tobias Aasgaarden/South Coast Creative

Ingen divatendenser tross enorm suksess

Hadde det vært opp til 200 millioner Eurovision Song Contest-seere, hadde KEiiNO vunnet konkurransen i 2019. Juryen var mindre fornøyd enn TV-seerne, og på grunn av lave poeng fra fagpersoner endte det med en 6. plass for to år siden.

Puplikumsfavorittene har vært på turné i Australia, hatt konserter for titusenvis av spanjoler og har over 32 millioner Spotify-avspillinger på vinnerlåta «Spirit in the Sky».

Årets bidrag til Meldi Grand Prix har fått over en millioner Spotify-avspillinger på to uker. Den manlige vokalisten i bandet, Tom Hugo (41), sier de håper å være norgesambassadør om de kommer til Eurovision Song Contest i år også.

– Videoen til det bidraget som skal representere Norge i Eurovision vil bli sett av millioner av mennesker over hele verden, musikkvideoen til «Spirit in the Sky» har for eksempel blitt sett 8,5 millioner ganger. Vi ønsker å vise at vi er klare for å ta ambassadør-rollen på alvor. For vi håper at denne videoen kan inspirere noen til å ta i bruk vårt fantastiske land når pandemien er over.

Musikkvideoen til «Monument» er spilt inn i Lindesnes, Lysebotn, Haukeli, Hoddevik, Vøringsfossen, Skåla, Slogen, Vestkapp, Lofoten og Kautokeino. Rotan forteller at dette har ført til over 50 timer i bil i løpet av fire-fem dager.

Da bandet var i Kautokeino for å hedre Fred Buljos (32) samiske familie, måtte Rotan og Hugo sette seg på snøscootere å «gjete» reinsdyr. I videoen øverst i saken kan du nemlig se reinsdyr som løper i ring og «danser» rundt finmarkingen.

– Vi er veldig heldige som fikk oppleve noe slikt. Familien til Fred gjorde det mulig. Vi opparbeidet en enorm respekt for naturen gjennom innspillingen. Det var utrolig kaldt i Nord-Norge og vi hadde kostymer som ikke er så varme. Jeg hadde kappe av ull, men Tom hadde bare den tynne skinnjakka, forklarer Rotan.

Mange konkurenter

Selv om KEiiNO har selvfinansiert en omfattende musikkvideo, er de langt ifra sikre på seier i Melodi Grand Prix.

– Det er vanvittig mange gode låter og sterke navn i årets heat. Vi tar ingen ting for gitt. Uansett hvordan det gikk i 2019, så føler vi oss som underdogs. Det er mange av artistene som har langt større navn enn oss her i Norge.

Rotan sier det er en drøm å representere Norge igjen.

– Jeg håper folk ser hvor sultne vi er på dette, sier hun avslutningsvis.

