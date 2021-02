– Det er dessverre ikke økonomi til at kvinnene har egen servicebil

Herretrener Alexander Stöckl innrømmer at herrene er bedre stilt enn kvinnene hva gjelder utstyr.

– Vi har alltid hatt en servicebil som stort sett er i Mellom-Europa. Den blir ofte stående på flyplassen i München. I år var servicebilen på vei fra konkurranse til konkurranse med de som ble her nede i Europa. Sånn sett er det en fordel, men det også et økonomisk spørsmål. Det er utfordringen for jentelaget. De har ikke en egen servicebil som kjører rundt. Det er dessverre ikke økonomi til det ennå, sier han.

– Det er fortsatt en utfordring. Det er på bedringens vei, men de er fortsatt ikke på det nivået vi er. Det skyldes hovedsakelig økonomien, fortsetter han.

– Ikke vært skrikende behov

Nå skal to av kvinnene hoppe på kortere ski. Det medfører flere utfordringer.

– En ting er at de mister bæreflate. Det er noe som bærer deg nedover i bakken. Det andre er at det påvirker hoppteknikken. Jeg tror nok at det blir en utfordring å levere på samme nivå. Det avhenger helt av hvordan jentene takler den situasjonen. Det viktigste er en positiv tilnærming - at man gjør det beste ut av situasjonen, sier Stöckl.

Sportssjef Clas Brede Bråthen går langt i å bekrefte at det ikke er penger til rådighet.

– Hadde vi hatt ubegrenset med penger, hadde de hatt servicebil. Det har ikke vært et skrikende behov for det enda. Først i år har vi hatt et tilnærmet fullt lag for damene.

De er i gang med å se på muligheter.

– Vi har allerede begynt å diskutere om vi trenger en servicebil på kort sikt, om det er noe vi trenger over et lengre perspektiv eller om vi ikke trenger det, sier Bråthen.

Skiene kommer i kveld

Sportssjefen sier de har fått lovnader om når skiene skal komme.

– Vi har blitt lovet at skiene kommer i kveld. De skal ankomme Wien, og da må noen av oss hente skiene, sier Bråthen. Han opplyser om at kjøreturen er på 2,5 timer til den østerrikske hovedstaden.

Han sier det har vært mye rot det siste døgnet.

– Det har vært ganske håpløst. Det er noen systemer i flyselskapet som ikke ser på idrett som noe viktig. Mellommenn som er stasjonert rundt om i Europa ser ikke på at ski til noen jenter som skal hoppe i Østerrike som noe driftskritisk, dessverre, sukker Bråthen.

Forsvarer sen avreise

Hopperne og støtteapparatet tok et fly fra Oslo til Frankfurt torsdag ettermiddag, altså bare et døgn før rennstart. Det er vanlig prosedyre, ifølge Bråthen.

– Jentene kom hjem på mandag, og skal gjennom treningsøkter i Norge. Med begrenset antall flyavganger var det ikke muligheter for å dra tidligere. Å dra dagen før et renn gjør også herrene, og det en del av systemet her i mange år.

At den sene avreisen handler om å spare penger på overnatting, avviser han blankt.

– Vi sparer ikke penger når det handler om verdenscuprenn. Det er praktiske årsaker og få flyavganger som gjør at vi måtte fly slik, svarer sportssjefen.

Herretrener Alexander Stöckl forteller at det ikke er uvanlig at hopperne reiser kort tid før konkurranse.

– Det er noe vi har gjort ofte. Vi er nødt til det. Når vi først reiser hjem og skal videre på neste tur, reiser vi dagen før kvalik i hvert fall. For jentene ble det en endring med tanke på at de fikk flere konkurranser og en konkurransedag dagen etter avreise. Det er veldig sjelden at vi har utfordringer med å få med oss utstyr. Det er ekstremt sjelden når vi har direktefly med et stort og kjent flyselskap. Det har stort sett gått bra. Men utfordringen var ikke flyselskapet. Det var sjekk-inn som var en utfordring, sier Stöckl.