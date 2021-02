Bidos og sjokoladekake

Det finnes mange ulike oppskrifter på bidos. Her får du to ulike varianter. Oppskriftene er til 4 personer. Nederst i artikkelen finner du oppskrift på en saftig sjokoladekake.

Bidos helt enkelt

Dette trenger du:

Ca. 800 g benfritt reinsdyrkjøtt fra bog eller stek

Ca. 5 dl kjøtt/viltkraft, eventuelt vann

4-5 poteter

2 gulrøtter

Salt, grovmalt pepper

Slik gjør du:

Skjær kjøttet i store terninger. Legg i en kasserolle og tilsett kraft, eventuelt vann, til det så vidt dekker kjøttet. Kok opp og skum godt av og la trekke på svak varme 45-50 minutter. Tilsett poteter og gulrøtter i biter, kok opp og la trekke til poteter og gulrøtter er møre. Smak til med salt og pepper. Server rykende varm.

Det finne mange ulike oppskrifter på bidos. Dette er en oppskrift fra Fjernsynkjøkkenet i 1984 da Espelid Hovig var på besøk hos Brita Mattisdatter Gaup, og jeg var så heldig å få være med som assistent.

Opprinnelig ble bidos ofte laget med kokekjøtt med bein. Ikke like lett å få finne for alle, men benfritt kjøtt fra bog kan fint brukes.

Bidos fra Fjernsynskjøkkenet

Dette trenger du:

600-700 g benfritt kokekjøtt av reinsdyr/reinsdyrstek, med ben beregn ca. 1 kg med ben

3 ss margarin, Ellen brukte margarin (du kan eventuelt bruke smør)

3 ss hvetemel

Ca. 1 l reinsdyrkraft, har du ikke reinsdyrkraft, bruk vann eventuelt blandet med alkoholfritt øl

4-6 poteter

3-4 gulrøtter

2-3 skiver kålrot (kan eventuelt sløyfes)

Slik gjør du:

Del reinsdyrkjøttet i litt store biter. Smelt margarin eller smør i en vid gryte og brun kjøttet lett sammen med finhakket løk. Dryss over hvetemel, rør sammen og spe med varm kraft under omrøring. Kok opp under omrøring. Legg på lokk og la trekke 30-40 minutter under lokk. Tilsett poteter i store biter, gulrøtter i grove skiver og eventuelt kålrot i litt store biter. Kok til kjøtt og grønnsakene er møre. Smak til med salt og pepper.

SAFTIG SJOKOLADEKAKE UTEN EGG Foto: Wenche Andersen

Ingrid Espelids sjokoladekake uten egg

Dette trenger du:

150 g margarin eller smør (Ingrid brukte margarin i kaken og smør i sjokoladekremen )

1 l kefirmelk

6-7 dl sukker

5 ss kakao

1 ss natron

Ca. 9 dl hvetemel (begynn med 8 dl)

Sjokoladekrem

150 g smør

1 plate mørk kokesjokolade

2 ss kakao

2 ts vaniljesukker

Ca. 500 g melis

Ca. ½ dl melk

Koks til dryss

Dette trenger du:

Varm stekeovnen til 180 grader. Smelt margarin/smør hell i bakebollen sammen med kefir. Bland sammen det tørre og sikt over i melk og margarin/smørblandingen. Rør lett sammen. Hell deigen over i en bakepairkledd langpanne. Stek på midterste rille i ca. 40 minutter, sjekk at kaken er gjennomstekt, bruk en kakepinne/eventuelt en spagettipinne. Avkjøl kaken i formen.

Sjokoladekrem: Smelt smør i en kasserolle, trekk kasserollen vekk fra platen. Tilsett kokesjokolade i biter i og la sjokoladen smelte i smøret. Ha melis, vaniljesukker og kakao i en bolle, tilsett smør og sjokoladeblandingen og visp sammen til en glatt krem. Fordel kremen over avkjølt kake og dryss med kokos.