I åtte år har Anne Katrine ventet på egg: Nå kan drømmen bli virkelighet

I åtte år har hun lengtet sårt etter å bære fram et barn. Anne Katrine Bornstedt Nyborg (31) er ferdig utredet, og venter på eggdonoren. Helseministeren lover at det bare er snakk om et par uker før eggdonasjon kan tilbys i Norge.

I mai i fjor avgjorde Stortinget det som skulle bli tidenes glamelding for Anne Katrine Bornstedt (31) i Skogn i Trøndelag.



Den ufrivillig barnløse kvinnen hadde lengtet i åtte år, etter at eggstokkene ble fjernet og hennes egne muligheter for å bære fram barn, forsvant.

– Er det sant, er det virkelig sant? Anne Katrine gråt på TV da det gikk opp for henne at muligheten for å bli mor nå er nærstående.

Men hun og mannen Per Anders Nyborg (29) har ventet utålmodige. De hadde trodd at det meste skulle stå klart ved inngangen til 2021. Partiene som tvang regjeringen til å innføre eggdonasjon har også vært utålmodige. Torsdag krevde Frp, Ap og SV svar i Stortinget om når eggdonasjon kan starte i Norge.

– Når det gjelder selve systemet så vil det være klart i løpet av uker, bekreftet helseminister Bent Høie torsdag.

Klar som et egg

Anne Katrine ble rammet av sykdom i ung alder. Kreft førte til at eggstokkene ble fjernet, og det unge paret innså til slutt at de måtte skaffe seg det etterlengtede barnet på annen måte enn den sedvanlige. De kom til at de ønsket seg et barn via eggdonasjon. Helst i Norge.

– Jeg er helt sikker på at jeg vil få en morsfølelse umiddelbart for barnet, slik også de som adopterer jo får det. En trenger ikke være genetisk i slekt for å kjenne seg som mor, mener Anne Katrine. Det vil være meg som bærer det fram, det næres av mitt blod, og farens arvemateriale vil jo også bety mye.

LETTET PAR: Anne Katrine og ektemannen Per Anders er klare for å sette i gang. Nå er det kanskje bare uker igjen. Foto: Privat

De to unge har allerede vært i kontakt med den private klinikken Medicus i Trondheim, og Anne Katrine er ferdig utredet.

– Nå er det bare å finne gull-egget som kan settes inn i meg, så håper vi på et barn i 2022. Hun smiler bredt etter den lange ventetiden. Føler seg sikker på at nå er det deres tur.

– Etter alle mine medieopptredener har jeg fått masse tilbakemeldinger fra kvinner som ønsker å hjelpe. Så ja, det er ganske sikkert mange som kommer til å donere egg.

Trenger eggdonorer

Flere norske klinikker er i ferd med å bli godkjent for å gjennomføre eggdonasjon.

– Det betyr at norske kvinner kan henvende seg til en fertilitetsklinikk med ønske om å donere egg og kvinner som ønsker dette tilbudet kan også få det hvert øyeblikk, sier stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen fra Fremskrittspartiet. Hun er en av dem som har kjempet gjennom lovendringen, som tillater eggdonasjon.

Norge har vært et av få land i Europa som til nå ikke har gitt tilbud om eggdonasjon. Nå vil tilgangen på egg bestemme hvor raskt kvinner som ønsker eggdonasjon vil få det.

– I starten vil det være en ubalanse mellom det antallet som ønsker behandling og de som ønsker å gi fra seg eggene sine, sier overlege Hans Ivar Hanevik, ved Fertilitetsavdelingen ved Sykehuset Telemark. Ved hans sykehus vil de starte opp med assistert befruktning for enslige først, og senere innføre eggdonasjon.

Etter hvert som behandlingen blir mer kjent, regner det medisiniske miljøet med at tilgangen på egg bli større, slik man har sett i andre land.

VENTETID Det medisinske miljøet har lenge ventet på mulighetene til å tilby eggdonasjon, sier overlege Hans Ivar Hanevik, ved Fertilitetsavdelingen ved Sykehuset Telemark . Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Kan få vite eggdonors navn

Hverken eggdonor eller den som mottar egg har rett til å kjenne identiteten til den andre. Når et barn som er unnfanget ved eggdonasjon fyller 15 år, har det rett til å få vite hvem som har donert egg. Den som donerer egg har hverken plikter eller rettigheter i forhold til barnet. Donor får heller ikke vite om egg har ført til graviditet. Helsedirektoratet har foreslått at kompensasjonen for en eggdonasjon skal ligge på mellom 5000 og 10 000 kroner.

EGGDONOR: Du må være mellom 25 og 35 år og oppfylle visse helsekrav, for å donere egg. Flere klinikker står klare yil å gi tilbud om eggdonasjon. Foto: /NTB

– Vi har allerede folk som har meldt seg som eggdonorer, forteller gynekolog Liv Bente Romundstad ved Spiren Fertilitetsklinikk i Trondheim.

Hun sier at motivasjonen til de som har meldt seg, er å hjelpe kvinner som ikke kan få barn.

For å bli donor må du være mellom 25 og 35 år. I likhet med den som skal motta egg må donor oppfylle visse helsekrav. For å produsere egg må donor gjennomgå en 10-14 dagers hormonkur. Donor må regne med å ta noen sykedager i forbindelse med inngrepet, hvor egg blir hentet ut.

Romundstad og kollegene er klare til å starte opp så raskt klinikken er blitt godkjent til å utføre behandlingen. De er blitt forespeilet at alt skal være klart i løpet av februar. Romundstad ser for seg at det etter hvert vil bli igangsatt informasjonskampanjer om hva eggdonasjon innebærer, etter mønster av andre folkehelsekampanjer.