Fylkeslegen: – Ga forsvarlig helsehjelp før Morten (39) ble skutt av politiet

39 år gamle Morten Michelsen ble skutt og drept av politiet i en politiaksjon mandag 21. desember 2020. Kort tid forut for hendelsen ble han skrevet ut fra psykiatrisk sykehus, etter å ha vært innlagt siden lørdagen i forveien.

Fylkeslegen har gransket helsetilbud Morten fikk forut for den tragiske hendelsen, og nå er konklusjonen klar.

– Avgjørelsen er at de har mener de har Sandviken ga forsvarlig helsehjelp den lørdagen til mandagen. sier bistandsadvokat Kjetil Ottesen til TV 2.

Vurderte risiko for fare

– Han ble tatt imot, vurdert og fulgt opp av kvalifisert helsepersonell. Vilkåret for innlegging på tvunget psykisk helsevern var ikke til stede, skriver Statsforvalteren i Vestland i en pressemelding.

– Helsehjelpen under oppholder var basert på samtykke fra pasienten. Han tok imot tilbud om et frivillig opphold og formidlet ønske om videre behandling, men ønsket ikke å være innlagt i julehelgen.

Tilsynet vurderte om Morten kunne være til skade for seg selv eller andre få timer før.

– Det var ikke noe som tilsa en akutt forhøyet risiko, står det i pressemeldingen.

Forståelse for avgjørelsen

De etterlatte har forståelse for den vurderingen, at den behandlingen i det tidsrommet var forsvarlig. Morten var innlagt fra lørdag til mandag.

– Foreldrene mener at det veldig synd at det ikke eksisterer et lavterskeltilbud til denne pasientgruppen der man kan slippe til uten henvisning. Dette skjedde like før jul, da det er vanskelig å få plass hos fastlege.

Foreldrene mener et slikt tilbud hadde vært til hjelp.

– Det hadde hjulpet Morten i den situasjonen han var. Det er mer en systemsvikt vi snakker om her, enn at enkeltinstitusjoner har gjort noe galt, sier Ottesen, som representerer foreldrene til Morten.

– Falt mellom to stoler

Mortens foreldre, Vibekke og Lasse Michelsen har i etterkant av sønnens død ønsket å løfte en debatt om behandlingen av psykisk syke i Norge. De mener at det er et tomrom for de som havner i gråsonen mellom rus og psykiatri.

POLITIAKSJON: Morten ble drept under en politiaksjon like før jul i fjor. Foto: Privat

– Vi opplever at han har falt mellom flere stoler. Jeg vet at det finnes mange andre som er i samme situasjon, sier Vibekke.

De har uttalt til TV 2 at de håper at Mortens død skal bli en vekker som kan bety endring i systemet.

Vibekke og Lasse Michelsen, foreldre til Morten M. som ble skutt av politiet i Bergen Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Morten sa alltid at han ønsket å gjøre en forskjell. Kanskje han kan gjøre en forskjell nå, sa faren Lasse til TV 2 i januar.

"Nødvendig" og "forholdsmessig"

TV 2 har i en lengre artikkel fortalt om Morten, og hva som skjedde i timene før han ble skutt og drept av politiet.

Spesialenheten for politisaker etterforsker nå saken, for å avdekke om det skjedde noe straffbart da Morten ble drept. I en intern politirapport som Bergens Tidende har publisert innhold fra, fremgår det at de involverte polititjenestemennene mener at skuddene var nødvendig.

Ifølge BT skriver politiinspektør Kjetil Øyri at involverte tjenestepersoner opplevde at oppdragsløsningen var forholdsmessig og nødvendig.