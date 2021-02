Flytter jobben til bygda: – Hjemme-kontor er den nye oljen

Det måtte en pandemi til for at tobarnsforeldrene Nina Solum og William Tomter kunne leve ut drømmen og flytte hjemmekontoret til Geilo.

Midt i pandemien har familien på fire kastet seg rundt og kjøpt en ny tomt på Geilo i Hol kommune.

Nina Solum og William Tomter har bodd i Oslo og Bærums Verk de siste 15 årene. I løpet av de årene har de flere ganger fantasert om å flytte til et mindre sted.

Takket være pandemien har paret funnet en løsning som gjør drømmen om til virkelighet.

«Ubetinget ja»

– Jeg har alltid tenkt at jeg har hatt lyst til å flytte hjem igjen til Geilo, sier William.

Problemet er manglende jobbmuligheter i andre bransjer enn for eksempel turistnæringen, som er stor på Geilo.

Han jobber som rådgiver i webbyrået Dekode. Liknende jobber er det ikke så mange av i Bygde-Norge.

– Det har vært en litt urealistisk drøm foreløpig, i hvert fall hvis jeg skal jobbe med det samme som jeg gjør i dag, sier William.

FLYTTEKLARE: Familien på fire ute på tur i Bærum kommune. Foto: Henning Hovland

Men mens han jobbet på hjemmekontoret tok han seg selv i å se mer og mer på boligannonser fra Geilo.

Hjemmekontor under pandemien viste seg å fungere overraskende bra, både for den sosiale geilingen og for selskapet. Etter en samtale med samboer Nina, ringte William sjefen for å høre om det var mulig å ta med jobben til bygda.

– Det var et ubetinget «ja»! Så da gikk det egentlig ganske fort derfra.

Med det bestemte familien seg for å flytte.

Silja (2) og Ida (7) skal nå begynne på ny barnehage og skole. Samtidig skal Nina søke etter ny jobb.

Hun er utdannet kokk og jobber i en barnehage i Oslo. Hun har derfor flere muligheter i arbeidsmarkedet bygdene har å tilby.

– De store beslutningene tar vi fort

Kort tid senere ble det dagstur for å dra på visning.

– Det var vanskelig å si nei til Geilo denne dagen, sier William mens han ser på bildene han tok fra tomten rett ved Ustedalsfjorden.

GEILO: Den nye tomten på Ustedalen, 16. januar. Foto: William Tomter

Det var minus 20 grader, vindstille og strålende sol.

Familien ble raskt enige om at det er her de vil bygge sitt neste hjem:

– De store beslutningene tar vi ganske kjapt.

Men hvordan det nye huset deres skal se ut har vist seg å være vanskeligere, sier paret.

Avisa Hallingdølen omtalte saken først.

Bra for bygdene

William og Nina tror fleksible arbeidsgivere og hjemmekontor kan bidra til å skape mer kreative miljøer i bygdene.

Også seniorforsker i Ruralis, Reidar Almås, gleder seg over tilbakeflyttingen.

– Jeg tror hjemmekontoret, for å ta litt hardt i, er den nye oljen.

GODE NYHETER: Ruralis-forskeren mener hjemmekontor kan bli den nye oljen. Foto: Privat

Selv har han svart belte i hjemmekontor, ifølge han selv. Almås har jobbet hjemmefra siden 1974.

Han påpeker at mye har skjedd siden de første hjemmekontordagene med fasttelefon og etter hvert faks.

Ett eksempel er regjeringen som nylig lanserte en bredbåndsatsing som gir inntil 560 millioner kroner i rabatt til selskaper som bygger ut høyhastighetsbredbånd for minst tilsvarende beløp i distriktene.

– Så jeg tror vi ser begynnelsen av en trend med «re-ruralisering», sier Almås.

Han mener allikevel at de gode nyhetene kan bli enda bedre.

Smi mens jernet er varmt

Nå mener seniorforskeren at bygdekommunene må gripe sjansen for å få flere innflyttere.

Blant annet må god nok infrastruktur på IT, «så bredbånd blir like selvsagt som vei og strøm», komme på plass, i tillegg til et boligmarked som unge familier kan flytte rett inn i, mener han.

– Med en oppussing og litt «shining» så vil det være attraktivt for første skritt inn på boligmarkedet i bygda. Jobb og bolig er jo like sentralt for dem som skal bosette seg på bygda, som i byen, sier Almås fra sitt hjemmekontor utenfor Trondheim.

Han tror det kan være for sent hvis bygdekommunene ikke handler før pandemien er over:

– Da er det tapte muligheter hvis en er tilbake til gjestearbeidere, fullt trøkk i arbeidslivet, boligene står til forfall og de som kunne tenkt seg et liv i bygda er tilbake til tralten og trengselen på buss og bane, og løper mellom jobb og barnehage.

Verdien i et lite sted

Tobarnsfamilien sier en av de største fordelene med å bo i en bygd er tryggheten, og at du kjenner de rundt deg.

– Vi har jo trivdes veldig godt i byen, både i Oslo og her ute på Bærums Verk. Men vi kjenner litt på savnet med litt mindre miljø, sier William.

Paret har de siste årene bodd i Bærums Verk utenfor Oslo, og pendlet til jobbene sine hver dag.

Den siste tiden har familien kjent mye på ønsket om å komme seg ut av tidsklemma, og å komme nærmere familien.

– Jeg tror mange kjenner at man er mer fastlåst i en liten leilighet. Vi har jo Nordmarka rett utenfor her, men det er fryktelig mange som må bruke samme areal.

– Her går man jo i kø. Det er mye mer trøkk overalt, og alle skal samme sted, sier Nina.

FAMILIETID: Storesøster Ida (7) sammen med Silja (2) i bakken på Geilo. Foto: William Tomter

De gleder seg også til å bo på et sted med flere kjentfolk.

– Går jeg på Café Mocca på Geilo så sitter det ti stykker der du kjenner fra før av. Mens her i Oslo kan du sitte på Baker Hansen i fire timer uten å møte et eneste menneske du har sett før, sier William.

– Du tror ikke at du kommer til å få abstinenser?

– Det vil jo tiden vise da, men det blir litt reising på meg. Noen turer ned til Oslo i sammenheng med jobb må en regne med på månedlig basis.

– Og det blir jo lettere når vi har familien rundt oss, sier Nina.

Hadde ikke skjedd uten pandemien

William hadde aldri trodd at han en dag ville frivillige jobbe på hjemmekontor.

– Så du har egentlig valgt hjemmekontor på fast basis?

– Jeg tror jeg hadde kalt deg gæren hvis du hadde spurt meg om jeg kunne tenke meg det for et år siden, svarer han.

Paret bekrefter at dette aldri hadde skjedd hadde det ikke vært for erfaringene de fikk med hjemmekontor under pandemien.

– Men nå gleder vi oss veldig. Det kjennes veldig riktig. Du kan ta gutten ut av fjellet, men ikke fjellet ut av gutten. Klisje, men det er sant.