Navalnyj i retten igjen – anklaget for ærekrenkelser

Fredag forsvarer Navalnyj seg om ærekrenkelser mot en veteran fra andre verdenskrig, kun få dager etter å ha blitt dømt til 3,5 års fengsel.

Saken begynte klokken 08.00 norsk tid fredag i Moskva, og også i dag er Navalnyj plassert i et glassbur inne i rettssalen.

Han har protestert til dommeren og sagt at han ikke har fått nok tid til å forberede seg til saken, og at han ikke har sett dokumentene i saken, skriver Dagbladet.

Dommeren svarte at saken har vært berammet siden august, hvor Navalnyj har svart ironisk:

– Siden august har jeg hatt mye å gjøre.

I august ble den russiske opposisjonspolitikeren akutt syk under en flytur fra Sibir til Moskva, og havnet etterhvert i koma. Det viste seg at han var forgiftet med nervegiften Novitsjok. Dette har han anklaget president Vladimir Putin for å stå bak, noe Putin selv har avvist.

Etterhvert fikk Navalnyj én time til å gå gjennom saksdokumenter, før saken fortsatte og veteranen, Ignat Artemenko, selv skulle få forklare seg.

Veteranen følte seg dårlig

Saken gjelder ærekrenkelser mot en veteranen, som stilte opp i en video til støtte for grunnlovsendringene som kan la president Vladimir Putin sitte ved makten til 2036.

Navalnyj delte videoen på Twitter i juni i fjor, og omtalte krigsveteranen og andre som «en skam for landet», «forrædere» og «uten samvittighet». Dette mener en granskningskomité krenker mannens ære og verdighet.

Under Artemenkos forklaring, begynte veteranen imidlertid å føle seg dårlig. Det ble gitt en ny pause for å se om han følte seg bedre.

I denne pausen fikk journalister snakke med Navalnyj gjennom glassburet. Da sa han at han trodde veteranen kom til å måtte bli hentet av ambulanse.

Ikke lenge etterpå, melder det russiske nyhetsbyrået Tass at nettopp en ambulanse er på vei til Artemenkos bolig. De sier ingenting om veteranens tilstand.

Får sterk kritikk

Tirsdag denne uken møtte Navalnyj i retten og fikk en fengselsdom på 3,5 år, noe flere reagerte sterkt på både i og utenfor Russland.

Mer enn tusen personer er pågrepet i Russland, og flere skal være stuet sammen i interneringsleire av russisk politi etter demonstrasjoner mot dommen.

KREVER LØSLATELSE: Flere land krever Navlnyj løslatt, blant dem USA. Foto: AFP

Utenriksministrene i blant annet Norge, Storbritannia, USA og Tyskland fordømmer fengselsdommen mot Navalnyj og gjentar oppfordringen om å løslate ham.

I et telefonmøte med USAs utenriksminister Antony Blinken, avfeier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kritikken av fengslingen av Navalnyj.

USA har gjentatt ganger krevd av Navalnyj må settes fri etter pågripelsen 17. januar.

Saken mot Navalnyj ble innledet i juni, men ble satt på vent mens han lå på sykehus etter å ha blitt forgiftet i august. I mellomtiden har han oppholdt seg i Tyskland, der han har fått sykehusbehandling etter drapsforsøket.

PÅGREPET: Politi pågrep over tusen Navalnyj-tilhengere tirsdag kveld. Det har vært store demonstrasjoner i en rekke russiske byer de siste ukene. Foto: AP / NTB

Navalnyj ble utsatt for den russiske nervegiften novitsjok, men russiske myndigheter avviser at de sto bak forgiftningen.

Mistenkelig dødsfall

Torsdag kom beskjeden om at Sergej Maximisjin, sjeflegen ved det russiske sykehuset der regimekritikeren Aleksej Navalnyj først ble behandlet, er død.

55-åringen døde brått, ifølge uttalelsen fra sykehuset. Dødsårsaken er ikke opplyst, melder CNN.

Dette var sykehuset der Navalnyj ble behandlet for akutt forgiftning av nervegiften Novitsjok i august. Han ble to dager senere evakuert til Berlin etter kraftig internasjonalt press.

Navalnyj har anklaget president Vladimir Putin for å stå bak forgiftningen, noe Putin selv har avvist.

Pågrepet da han reiste tilbake

I januar ble Navalnyj umiddelbart pågrepet av russisk politi da han returnerte til Russland. Denne uken ble han dømt til to og et halvt års fengsel.

Fengelstraffen har blitt møtt med fordømmelse av det internasjonale samfunnet, og flere land krever Navlnyj løslatt.

Navalnyj har anklaget president Vladimir Putin for å stå bak forgiftningen, noe Putin har avvist.

Tidligere denne uken ble Navalnyj dømt for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014. Betingelsene i den gamle dommen var ikke mulig å oppfylle mens han lå på sykehus i Tyskland. Han må sone to og et halvt år av dommen på tre og et halvt år. Han har allerede sonet ett år i husarrest.