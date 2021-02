Gravide Ida (32) får ikke vaksine: – Skremmende hvis jeg blir smittet

I tillegg til eldre og personer i risikogruppen, har også helsepersonell fått tilbud om vaksine mot covid-19 siden januar.

Men ikke alle kan takke ja til vaksinen. Gravide og de som planlegger å bli gravide, anbefales å ikke ta vaksinen.

GRAVID: Sykepleier Ida Marie Tranum håper alle helsepersonell vaksinerer seg. Selv kan hun ikke det. Foto: Privat

Gravide Ida Marie Tranum har dermed ikke fått tilbud om vaksine, men hun er klar på at alle helsepersonell burde ta den.

– Vaksinerer du deg ikke, utsetter du pasienter og potensielt hele avdelinger for smitterisiko. Jeg synes det skal være tungtveiende grunner til for å ikke vaksinere seg, sier Tranum, som jobber som sykepleier ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Her sier de nei

En kommune hvor det foreløpig er flere helsepersonell som har takket nei til vaksine, er Enebakk.

I Enebakk har nær 25 prosent av alle helsepersonell som så langt har fått tilbud, takket nei til vaksinen.

Så langt har 69 personer takket ja til vaksine, 16 personer har sagt nei.

FHI fører ikke statistikk på hvor mange som takker nei til vaksine, men det er noe kommunene selv kan gjøre dersom de ønsker.

– Alt tyder på at vaksinen er trygg. Dette er svært skuffende, sier smittevernlege Lars-Erik Fikke i Enebakk kommune til TV 2.

Til sammenligning har fem prosent av alle eldre i kommunen som har fått tilbud om vaksinen, takket nei.

LETTSKREMT: Smittevernlege Lars-Erik Fikke i Enebakk kommune mener folk er lettskremte over negative vaksinenyheter, men sier at han forstår hvorfor. Foto: Privat

Fikke vet ikke hvorfor så mange har takket nei til vaksinen, og at årsaker til hvorfor kun blir spekulasjoner.

Han er uansett klar i sin sak på om helsepersonell bør vaksinere seg.

– Som en tilhenger av forskning og vitenskap ser jeg få grunner til å ikke ta vaksinen, sier Fikke og fortsetter:

– Jeg kan i utgangspunktet forstå at de som ikke har stor helsefaglig kompetanse velger å takke nei. Når man har helsefaglig kompetanse, synes jeg det er skuffende, sier han.

Fikke sier prosentandelen som sier nei til vaksine kan endre seg etter hvert som flere får tilbud om den.

Skepsis

Vaksineskepsis blant helsepersonell var et tema i desember i fjor.

En undersøkelse som Norges sykepleierforbund gjennomførte blant sine medlemmer, viste at et knapt flertall ville takket ja til en koronavaksine dersom de fikk tilbud om en, skrev NRK den gang.

Siden den gang har det blitt mindre motstand blant sykepleierne.

NSF: 2. nestleder Kai Øyvind Brenden i Norsk Sykepleierforbund. Foto: Marianne Otterdal Jensen / NSF

Samme undersøkelse ble gjennomført i januar, og da sa kun fem prosent at de ikke vil ta vaksinen, skriver Sykepleien.

Denne andelen som ikke ønsker å ta vaksine, handler blant annet om at de har allergier, er gravide eller planlegger å bli gravide, sier Kai Øivind Brenden, 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund til TV 2.

Han sier deres inntrykk er at sykepleiere generelt er åpne for å ta vaksinen.

Brenden sier at han ikke kan uttale seg om hvorfor så mange helsepersonell, som inkluderer flere yrkesgrupper enn sykepleiere, i Enebakk ikke ønsker å vaksinere seg.

– Vi synes at sykepleiere må ta ansvar og sende et tydelig signal ved å ta vaksinen for å beskytte pasienter og andre rundt seg, sier han.

Vet ikke hvorfor

Hovedtillitsvalgt Monica Holme Nordby for Norsk sykepleierforbund i Enebakk sier hun ikke kjenner til årsaken til at flere helsepersonell i kommunen har takket nei til vaksinen.

Men hun sier at hun vet om at noen helsepersonell i kommunen er gravide.

Nordby, som selv har fått første dose, sier at hun ikke kjenner til noen skeptikere. Hennes inntrykk er at det er mange helsepersonell i kommunen som venter på å få tilbud om vaksinen.

– Det er synd hvis det er helsepersonell som takker nei til vaksine uten at de har noen grunn. Helsepersonell bør gå i front i vaksineringen, sier hun til TV 2.

– Skremmende

TERMIN: Sykepleier Ida Marie Tranum har termin i april. Foto: Privat

Gravide Ida Marie Tranum sier at hun ikke hadde nølt med å ta koronavaksinen dersom hun ikke var gravid eller forskningen viste at den også var trygg for gravide.

– Det er skremmende å tenke på hva som kan skje hvis jeg blir smittet, sier hun, som jobber ved nyfødtinsentiven ved UNN i Tromsø.

Hun mener at helsepersonell bør vaksinere seg ikke bare for å beskytte seg selv, men særlig for å beskytte pasienter og også kolleger.

Tranum viser til artikler fra utenlandske medier som har skrevet om koronasmittede gravide i USA og Storbritannia som har et stort oksygenbehov.

I januar skrev den britiske dagsavisen iNews at en av ni kvinner under 50 år som er innlagt med covid-19 i Storbritannia, enten er gravid eller har nylig født.

– Det ser ut til at det blir fort alvorlig for dem som er gravid. Det er også skremmende, sier Tranum, som har termin i april.

Vanskelig å fjerne tvil

Smittevernlegen i Enebakk kommune sier at det ser ut til at flere yngre enn eldre takker nei til vaksine, noe også en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser.

Han sier at årsakene til vaksineskepsis er sammensatt.

– Den eldste delen av befolkningen har nok større tillit til myndigheter og følger anbefalinger. Overraskende mange unge lytter mer på kollegaen på jobb eller usikre kilder i sosiale media enn på fagmiljøet, sier Fikke.

Medieoppslag om død og bivirkninger spiller nok også en rolle, tror han.

Han sier at selv om man forsøker å nyansere dette budskapet, er det vanskelig å fjerne tvil når tvilen først har kommet.

Tror på høy oppslutning

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet skriver i en epost til TV 2 at deres inntrykk etter dialog med kommunene er at de aller fleste takker ja til vaksine.

– Meningsmålingene våre i befolkningen tyder på at den viktigste grunnen til at folk vurderer å takke nei, er at de ikke vet nok om vaksinene og er redde for bivirkninger, sier han.

Aavitsland sier at FHI tror at oppslutningen om koronavaksinen vil bli høy, iallfall 80 – 90 prosent, blant dem som får tilbudet.