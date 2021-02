Nissan har hatt et unikt grep på norske elbilkjøpere med sin Leaf. Den har vært en bestselger i to generasjoner. Og med 65.000 solgte er dette også med god margin Norges mest solgte elbil.

Men der mange av konkurrentene har kommet med flere elektriske personbiler , har Nissan så langt holdt litt igjen. Det endrer seg imidlertid nå. Det har lenge vært kjent at de har en elektrisk SUV på gang. Og i dag ble den vist for første gang i Norge.

En førproduksjonsutgave av Nissan Ariya er nemlig akkurat nå i landet. Og på et arrangement med pressen i dag, lettet importøren på sløret, med mange detaljer om det som etter alt å dømme kommer til å bli en av Norges mest solgte biler neste år.

Nissan har gått for ganske sporty linjer på sin Ariya.

Ariya får opptil 500 kilometer rekkevidde

For å starte med det siste: Neste år er fordi utleveringene av bilen ikke starter før tidlig 2022. Selve produksjonen skal i gang i Japan i oktober. Men Nissan vil åpne for salg og reservasjoner allerede i sommer.

Hva slags bil snakker vi så om her? Jo, Ariya går rett inn i klassen for elektriske familie-SUVer. Bilen er 4,6 meter lang. Den kommer med to batteripakker, mulighet for 4x4, relativt rommelig bagasjerom, dessuten blir den godkjent for taklast og kan trekke tilhenger på inntil 1.500 kilo.

Minste batteripakke er på netto 63 kWt. Rekkevidden her er estimert til 360 kilometer. Den største batteripakken er på 87 kWt, også dette netto. Her opererer Nissan med en rekkevidde på 500 kilometer. Disse tallene er ikke endelige, ifølge Nissan er det mulig at WLTP-rekkevidden blir noe høyere enn dette.

Ingen stor infotainmentskjerm i midten, i stedet har Nissan gått for to separate skjermer.

Dette skal Ariya koste

På hurtiglading skal største batteripakke kunne ta imot 130 kW. På 30 minutter skal du kunne lade opp 300 kilometers rekkevidde, dette er naturligvis avhengig av helt optimale forhold.

Performance-utgaven er den raskeste, denne skal klare 0-100 km/t på 5,1 sekunder.

Priser er ikke endelige, men Nissan gir oss allerede nå en pekepinn. De forteller at utgaven med minste batteripakke og i velutstyrt versjon vil havne rundt 450.000 kroner. Prisene strekker seg så til opp mot 600.000 for topputgaven med største batteripakke, 4x4 og veldig mye utstyr.

Med lengde på 4,6 meter, går Ariya inn i klassen for relativt kompakte familie-SUVer.

Mindre bagasjerom med 4x4

Slik sett plasserer Ariya seg nært det Nissan definerer som de nærmeste konkurrentene: Ford Mustang Mach-E, VW ID.4 og Tesla Model Y.

Innvendig skal plassen være blant de beste i klassen. Bagasjerommet er på 468 liter i utgaven med forhjulstrekk. Utgaven med 4x4 har en ekstra elmotor bak, denne stjeler noe plass og dermed ender bagasjerommet her på 415 liter.

Det er ikke spesielt stort til denne klassen å være, for endel brukere vil nok muligheten for takboks da være kjærkommen.

Bagasjerommet er ikke klasseledende, velger du 4x4 stjeler også drivlinjen litt ekstra plass.

Dropper diger skjerm

Baksetet er delt 40/60, nedslått gir det helt flatt gulv. Her er det også rom under selve bagasjeromsgulvet. Inne i bilen er det en stor senterkonsoll, som er skyvbar i lengderetningen.

Nissan følger ikke trenden med stor infotainmentskjerm i midten. I stedet har de gått for en løsning med to 12,3" skjermer. Dette begrunnes med hensynet til trafikksikkerhet. Herfra styres de aller fleste funksjonene. Fører kan også velge hva som skal vises hvor, her kan du sveipe mellom skjermene akkurat som på en smarttelefon.

Video: Her debuterer konseptbilen hjemme i Japan