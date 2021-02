Over 72.000 nordmenn er permittert og studenter sitter med digital undervisning i trange hybler. Den psykiske uhelsen vil ikke være over med korona, sier psykologer.

– Jeg står opp, sånn midt på dagen, har egentlig ikke noe jeg skulle gjort. Jeg prøver å trene, for å få litt struktur. Det er det eneste jeg har, for da har jeg hvert fall en grunn til å stå opp, forteller Iren Moldskred (29) til TV 2.

Det er i leiligheten på Ensjø i Oslo har hun brukt mesteparten av tiden siden hun ble permittert fra bartenderjobben i november.

– Jeg har tenkt mye på det med mental helse og hvordan det sliter på oss. Det sliter på oss at man ikke kan gjøre vanlige ting. Og man føler at hvis man drar ut og er sosial, så gjør man noe ulovlig.

Bekymret for livet etter korona

I Oslo har innbyggerne levd med sosial nedstenging siden 9. november. Onsdag har oslofolk levd 93 dager med skjenkestopp, rødt nivå på videregående skoler og forbud mot alle innendørs arrangementer.

I slutten av januar stengte alle butikker og kjøpesentre, og kommunen ba innbyggerne om å unngå besøk hjemme.

LIVET ETTERPÅ: Iren Moldskred (29) har vært permittert siden november. Nå går hun en sommer uten feriepenger i møte. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Det er fortsatt krise i Norge. Tall fra NAV viser at det er registrert 209 300 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Av disse er over 72.000 permitterte.

Iren er heldig. Hun får mest sannsynlig komme tilbake til jobben sin når smitteverntiltakene lettes på. Likevel er hun bekymret for hvordan livet blir etter korona.

– Det jeg synes er litt skummelt, er at det kommer jo til å påvirke meg de neste årene også. For jeg har ikke hatt muligheten til å spare noe, sier hun.

Til sommeren får hun kanskje ikke feriepenger på grunn av permitteringen.

– Jeg føler at det begynner å bli slitsomt å ha dårlig økonomi, sier 29-åringen.

Netflix og digital undervisning

Også studentene har fått en ny hverdag. De aller fleste norske studenter har hatt digital undervisning siden starten av pandemien. For BI-studenten Tor Gaute Østensen (25) har livet blitt satt litt på pause.

LIVET PÅ VENT: Tor Gaute Østensen (25) føler at han har mistet viktige år av livet under pandemien. Det han savner aller mest er å være sosial. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Jeg var i starten av 20-årene når korona begynte, og til sommeren blir jeg i slutten av 20-årene. Og det føles veldig rart. Det føles helt feil. Jeg føler meg gammel, og jeg mister en del av 20-årene. Jeg mister den siste delen hvor jeg kan være ung og dum, sier studenten til TV 2.

Det Tor Gaute savner aller mest er å være sosial.

– Mange av mine beste venner har jeg ikke sett på månedsvis. Og det er jo fordi vi prøver en offentlig dugnad. Og jeg skulle gjerne hatt dem her og vært med dem hele tiden.

– Det har påvirket veldig at jeg ikke får sett mennesker. Det føles rart, og jeg går litt på veggene, fortsetter han.

Bekymret for psykisk helse etter korona

Usikkerheten og stresset de strenge tiltakene medfører, er det flere som føler på. Norsk psykologforening er bekymret for den psykiske helsen til nordmenn, også etter korona.

– Myndighetene har ikke tatt inn over seg at psykisk helse er en del av pandemien. Vi ser jo veldig mange kjente risikofaktorer for psykisk uhelse akkurat nå, sier direktør i Norsk psykologforening, Håkon Skard, til TV 2.

KRITISK: Håkon Skard, President i Norsk psykologforening, mener regjeringen ikke har tatt inn over seg at psykisk helse er en stor del av pandemien. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hjelpetelefonene for psykisk helse blir nedringt, og det kommer enkeltstående rapporter om et behandlingsvesen som blir presset.

Skard mener regjeringen på en bedre måte må tilgjengeliggjøre informasjon om hvor man kan skaffe seg hjelp, og at de ruster opp tjenestene for det som kan komme etter pandemien.

– For det er viktig å påpeke at pandemien, og konsekvensene av pandemien er ikke over med vaksinen. Vi skal leve med dette en stund fremover, sier Skard.

Også psykolog Ida Kopperstad er bekymret for ettervirkningene av strenge koronatiltak.

– Å gå og være stresset og bekymret over lang tid, det gjør noe med oss. Vi har bygget oss opp noen nye hverdager, som kanskje ikke inneholder like mange av de positive aspektene som før. Så at det kan komme psykiske ettervirkninger av korona, det er noe vi er bekymret for, sier Kopperstad til TV 2.

Hun understreker at det kan være vanlig å miste mye av den motivasjonen man vanligvis har til å mestre hverdagen.

– Vi blir gående hjemme og får litt monotone hverdager, som mange synes er tungt.