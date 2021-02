Urettferdig å konkurrere med koronakullene

Jeg skriver dette innlegget fordi jeg er frustrert og engstelig for at årets avgangskull på videregående skal slippe eksamen, uten at Kunnskapsdepartementet vil komme med tiltak som skal sikre en rettferdig konkurranse om høstens studieplasser.

Vær så snill, Guri Melby og Henrik Asheim, ikke la dette bli tilfellet!

Jeg gikk ut av videregående til sommeren 2019 og har et vitnemål bestående av både standpunkt- og eksamenskarakterer.

Thea Sund Jacobsen Foto: Privat

Jeg har alltid hatt godt nok snitt til å få plass på studiet jeg ønsker. Planen min er å søke meg inn der til høsten, men ifjor var opptakskravene for høyere utdanning rekordhøye.

Jeg er redd for at de blir enda høyere til høsten, hvis enda et kull med avgangselever slipper eksamen.

Jeg har full forståelse for at årets avgangskull føler seg dårlig forberedt til eksamen. Jeg sitter selv med akkurat samme følelse, inne i mitt første år på et årsstudium ved Universitetet i Oslo.

Vi har ikke hatt et eneste fysisk oppmøte i løpet av hele året, likevel må jeg ha eksamen.

Om avgangselevene slipper eksamen i år, vær så snill og kom med en slags kompensasjon for oss som faktisk må søke med vitnemål bestående av både standpunkt- og eksamenskarakterer.

La oss for eksempel søke uten eksamenskarakterer?

Det er utrolig urettferdig om tidligere avgangskull må konkurrere med potensielt to «koronakull» om de samme studieplassene, men på ulikt grunnlag.

For min egen del er det svært avgjørende å få plass til høsten, fordi dette året er min siste mulighet til å søke med førstegangsvitnemål.

Å måtte søke med annengangsvitnemål vil resultere i at jeg må begynne å ta opp fag, noe jeg aldri tidligere har sett for meg.

Jeg har full forståelse for at avlysning av eksamen er et komplekst dilemma og at det er svært vanskelig å tilstrebe at ingen skal komme uheldig ut.

Men vær så snill, Melby og Asheim, ikke avlys eksamen uten å komme med tiltak som skal sikre en rettferdig konkurranse om høstens studieplasser!

