Hytteeierne vant sak mot Staten

Hytteeierne som saksøkte Staten, krevde at covid-19-forskriften § 6a bokstav b ble kjent ugyldig.

Etter denne bestemmelsen kan personer med fritidseiendom i Sverige og Finland kun få unntak fra innreisekarantene om de reiser til fritidseiendommen for strengt nødvendig vedlikehold, og ikke overnatter.

Hytteeierne mente at de også burde kunne overnatte, og likevel få unntak fra innreisekarantene.

Inngrep

I dommen, som ble avsagt fredag, heter det at reglene om innreisekarantene for hytteeierne slik de står i forskriften er et inngrep i deres bevegelsesfrihet og rett til respekt for hjem og familieliv.

Saken ble behandlet i Oslo tingrett i slutten av januar, og i dommen går det fram at retten, under sterk tvil, har kommet til at villkårene i forskriften må kjennes ugyldige.

Må vurdere anke

Hvis dommen ikke ankes innen 5. mars, og det heller ikke gjøres forskriftsendringer, er det fra 6. mars ikke lenger et vilkår for karantenefritak at hytteeierne reiser til fritidseiendommen for strengt nødvendig vedlikehold, og ikke overnatter.

Likevel går det tydelig fram i dommen at retten ikke gir hytteeierne ubetinget eller varig fritak fra innreisekarantene, og at dette er noe som må vurderes av forvaltningen og sees opp mot smittesituasjonen.

Staten, ved Helse-og omsorgsdepartementet, er også dømt til å betale saksøkerne 650.000 kroner i sakskostnader, og 9.592 kroner i rettsgebyr.