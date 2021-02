Trill terning på «Hver gang vi møtes»-låtene

– Jeg har blitt spurt om å delta tidligere, men det har vært problematisk siden jeg turnerer hele sommerhalvåret. I år følte jeg for å prøve noe nytt, og da var «Hver gang vi møtes» et naturlig valg, sier Arne Hurlen.

– Jeg forventer at oppholdet blir minneverdig, både for egen del og for de andre deltakerne. Jeg er sikker på at det blir spennende å fremføre andres låter. Men det jeg gleder meg mest til, er å få oppleve dyktige artister og musikere tolke meg, legger han til.

Studieband

Postgirobygget med låtskriver og frontfigur Arne Hurlen i spissen, oppsto i studentmiljøet ved NTNU i Trondheim. To selvfinansierte demoplater i 1995 fikk voldsom oppmerksomhet i studentmiljøet, og de fant nærmest på egen hånd veien til hele platebransjen i Norge.

HYLLES: Hanne Krogh, Staysman, Maria Mena, Agnete Saba, Trygve Skaug og Hkeem står bak kveldens hedersmann i Hver gang vi møtes, Arne Hurlen. Foto: Vegard Breie/TV 2

«En solskinnsdag»

Året etter, etter omtrent seks lokale konserter og nesten like mange øvinger, blir debutplaten «Melis» en av tidenes mestselgende debuter i Norge. Sanger som «Idyll», «En solskinnsdag», «Tidløs», «Sommer på jorda» og «Luftmadrass» har for lengst blitt en del av den norske sommerkulturen, og fenger stadig nye generasjoner.

De siste 20 årene har de frekventert landets største festivaler, og de slapp sitt tiende album «Lykke til» i fjor.

Lørdag kveld blir Postgirobygget-vokalisten hedret på Kjærnes gård, der seks utvalgte artister tolker hans største hits gjennom tidene.

Hva synes du om de ulike versjonene?