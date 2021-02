Ikke steng far ute fra fødselen!

Over hele landet kommer det nå protester fordi vordende fedre holdes borte fra ultralyder, kontroller, fødestuer og barselsopphold på sykehus. Over 11.500 personer har så langt skrevet under underskriftskampanjen «La partner bli med på fødsel og barsel».

Jeg fikk være med da mine fire barn ble født og hele prosessen rundt. Fantastiske opplevelser som vil prege meg for livet.

Morten Ellingsen Foto: Privat

Jeg tror det var viktig for samboeren min at jeg var der, men det var også viktig for meg og min papparolle og forholdet mellom barna og meg.a

Årsaken til denne utestengelsen av far blir oppgitt til å være smittevern. Men det handler om mer enn smittevern, det handler også om at far har for lav status når barn kommer til verden.

Hadde far vært viktigere for helsevesenet og politikerne, så hadde dette vært løst og far hadde fått være med.

Dette illustreres også når TV2 lagde innslag om dette på 17-nyhetene på torsdag. Da var det ikke en pappa i mils omkrets.

Det handlet om kun om hvordan fars fravær påvirket mor. La det være klart: Det er et veldig viktig argument at far spiller en rolle for å støtte mor både fysisk og psykisk!

Men det handler om mer enn det – det handler også om far og barn, uavhengig av mor.

Det å være med på ultralyder og kontroller, høre hjerteslag, se bilder og kunne spørre om ting hjalp meg å forberede meg på å bli pappa.

Det å få se hele prosessen av hva det koster å bli født og å få det nyfødte barnet på brystet mitt etter bare noen minutter var som å bli truffet av en flodbølge av ansvar, tilknytning og kjærlighet.

Tidlige opplevelser, som det første bleieskiftet hennes, badekurs og veiing på helsestasjon gav meg en tilknytning og et ansvarsforhold til dem helt fra første stund.

Det var helt åpenbart for både meg og samboer og barn og helsestasjon at pappa både kunne og ville være med i den første tiden.

Og den første tiden er veldig viktig, for det settes helt enorme krav til både mammarollen og papparollen i dagens samfunn.

Det er mange pappaer som sliter med å finne ut av hvordan de skal møte denne rollen, og da hjelper det ikke at fars status er så lav i starten.

Før, under og like etter fødsel har samfunnet en stor mulighet til å veilede pappaene til å bli best mulig foreldre.

Hvis hele familien hadde vært tryggere og mest mulig forberedt, kunne det spart oss for masse. Jeg skulle ønske vi hevet fars status i starten, både under og etter pandemien.

