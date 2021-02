Oppussingstabben som kan koste deg dyrt

Koronaviruset legger fortsatt store begrensninger på hva det er mulig å finne på, og for mange består hverdagen nærmest bare i å sitte hjemme.

Når du først er mye hjemme og har tid til å tenke, kommer du kanskje på tanken om at det er på tide å pusse opp badet.

Det kan absolutt være en god idé, men om du planlegger å gjøre det selv eller med hjelp fra din nevenyttige onkel, bør du muligens tenke deg om en gang til.

Strøm og vann er for proffe

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If understreker at det er to ting i huset du ikke skal tukle med selv.

– Det ene er det elektriske anlegget, og det andre er det som har med bad og VVS å gjøre. Dette skal du overlate til autoriserte el-installatører og rørleggere, sier Clementz til TV 2.

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If. Foto: Kilian Munch / If

Han peker på at rundt halvparten av alle branner i Norge skyldes feil ved enten det elektriske anlegget eller det som er koblet til det, mens vannskader er en av de største skadeårsakene i norske hjem.

– Det kan bli store skader i huset ditt om det skjer noe med el-anlegget eller vannrør. Profesjonelle må følge lover og standarder knyttet til slik utbedring, sier Clementz.

– Kan ryke på smell

En undersøkelse Norstat har utført på vegne av baderomsprodusenten Grohe viser at to av fem nordmenn ikke kjenner til våtromsnormen og byggteknisk forskrift for bygging av våtrom.

Samtidig velger hver syvende nordmann å gjøre jobben selv, ifølge undersøkelsen.

– Dette viser at det er altfor mange som fremdeles velger å gjøre oppussing på badet selv. Folk vet ikke hvilke konsekvenser dette kan medføre av skader og lekkasjer i huset, sier country manager Anne Øiseth i Grohe til TV 2.

Country manager i Grohe, Anne Øiseth. Foto: Grohe

– Du kan også ryke på en skikkelig smell når du skal få igjen på forsikringen, advarer Øiseth.

Hvis du ikke kan dokumentere at arbeidet er gjort av autoriserte håndverkere, kan det i tillegg påvirke taksten på huset når du skal selge.

– Hvis folk hadde kjent til risikoen det fører med seg å pusse opp badet selv, er jeg sikker på at de ville brukt håndverkere, sier Øiseth.

– Ikke bruk onkel Pål

Våtromsnormen ble innført av byggebransjen etter utfordringer med vannskader på 90-tallet. Normen gir en oppskrift på hvordan våtrom skal pusses opp, slik at det følger reglene i byggteknisk forskrift.

– Selv om onkel Pål er flink til å skifte dekk på bilen og spikke seljefløyter, er det ikke en god idé å la ham hjelpe til med å skru på rørene dine eller tukle inni sikringsboksen, sier Clementz.

Også han tydeliggjør viktigheten av å ha god dokumentasjon på at ting er gjort riktig på badet.

– Dette er ikke bare for at du selv skal vite at alt er i orden, men vil også være viktig når du selger boligen. Verdien på boligen din kan synke om du ikke kan dokumentere hvordan rørene på badet ble fikset, sier Clementz.

Hva du bør gjøre: Eksperter hos baderomsprodusenten Grohe og forsikringsselskapet Fremtind har laget råd for å unngå skader på våtrom og uhyggelige overraskelser. Rens sluk ofte, og pass på at avløpssystemer fungerer. Fjern hår, fett og såperester for hånd.

Ha alltid varme på våtrom

Sørg for god utlufting

Ikke dusj rett på vegg, spesielt i eldre baderom

Vurder å installere dusjkabinett

Oppgrader badet til dagens standard dersom det er gammelt. Dette koster gjerne et sted mellom 200.000 og 400.000 kroner.

Om du har et gammelt hus med eldre rør, for eksempel kobberrør, bør du vurdere å oppgradere eller bytte ut hele rørsystemet i boligen. I det minste bør du vurdere en kontroll av røranlegget.

Sjekk om håndverkeren du bruker har den kompetansen de sier de har gjennom nettsiden Kompetansesjekk.no. Tjenesten er et samarbeid mellom Fagrådet for våtrom, Direktoratet for byggkvalitet og Mesterbrev.

Om du først tar våtromsutbedringen i egne hender fordi du mener du har de nødvendige kvalifikasjonene, sørg for å ta bilder underveis i prosessen som dokumenterer at arbeidet er fagmessig utført.

Avtal også med håndverker at bilder er inkludert i dokumentasjonen, slik at du senere kan vise hva som skjuler seg under støpte gulv og fliser.

Finn en god håndverker

Hvis det oppstår en skade, kan det straffe seg om du ikke har brukt profesjonelle folk til det du skal.

– Blir for eksempel kjelleren full av vann etter at onkel Pål har fikset rørene, kan det hende at du må betale en større del av regningen selv, sier Clementz.

If får ofte spørsmål fra kunder som synes det er vanskelig å velge håndverker. Clementz' første tips i jakten på en god håndverker er å starte med å sjekke ditt eget nettverk.

– Spør venner, naboer og kolleger om de har brukt noen de er fornøyde med. En håndverker skal ikke bare være god på det faglige – man må også kunne samarbeide med ham. Still spørsmål om han overholder frister, om pristilbudet ble satt opp forståelig og om han er lett å få tak i, sier Clementz.

Et annet tips når du skal finne håndverker eller et håndverkerfirma er å be om referanser.

– Er det noen du kan ringe for å spørre om hvordan håndverkeren jobber? Gjør også noen søk på nettet for å se om du finner noe som får alarmklokkene til å ringe, råder Clementz.

Hans siste tips er å sørge for å være sikker på at håndverkeren har nødvendig autorisasjon for å gjøre jobben.