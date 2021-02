Dette er hennes store korona-bekymring nå

I ett år har Solberg ledet landet gjennom den verste krisen siden andre verdenskrig.

Det har vært et uvanlig år, der nordmenn har måttet leve med svært inngripende tiltak.

Solberg forteller om et år med raske beslutninger og mye tvil.

Spesielt ett av tiltakene var hun særlig i tvil om å innføre.

– Vi var i tvil om skolenedstengingen før vi vedtok den 12. mars. Det har vi også sagt etterpå, at vi ville kanskje ikke ha stengt på samme måte hvis vi hadde visst det vi vet nå om at vi kan ha gult og rødt nivå, sier hun i TV 2-programmet Presseklubben.

Hun mener likevel det er riktig å stenge skoler når det kommer for eksempel mutantutbrudd, som man har sett de siste ukene.

– Vi må senke aktivitet når vi får det muterte viruset et sted, så vi kan følge smittesporene og kanskje forhindre at det blir sterkere, sier hun.

Bekymret

Og det er nettopp de muterte virusvariantene som bekymrer statsministeren fremover.

– Jeg er mest bekymret for utbredelsen av muterte virus. Både det sør-afrikanske og det britiske. For det er mer smittsomt.

– Og det betyr at vi må ha strengere tiltak for å opprettholde et lavt nivå i en tid hvor vi gjerne skulle ønske at vi kunne ha løsnet litt opp.

Solberg forteller at det er krevende å finne balansen mellom tiltak – og konsekvenser av tiltakene.

– Men det er et bra tegn at vi har relativt lav smitte for øyeblikket. Og så må vi finne balansen.

Hun utdyper:

– Og balanse er veldig vanskelig i denne tiden. Balanse mellom hvor strenge tiltak vi har, opp mot konsekvensene for jobber, økonomi og folk.

– Men vet du om tiltakene hjelper mer enn de skader?

– Ja, utfra sammenligningen med andre land, så gjør vi det. Vi har jo hatt mildere tiltak siden vi begynte åpningen i mai måned. Det er veldig strenge tiltak i mange land fordi de ikke har klart å holde kontrollen.

– Og da betyr det at vår strategi med mindre tiltak, men å slå ned hver gang vi ser at det øker i områder, har vist seg å være en vellykket strategi både for økonomi og annet – sammenlignet med andre land.

– 50/50-sjanse

I april kommer korona-kommisjonen med sin dom over regjeringens håndtering av pandemien.

KAN BLI HISTORISK: Denne uken gjestet statsminister Erna Solberg (H) TV 2-programmet Presseklubben. Foto: Erik Edland / TV 2

Bare noen måneder senere kommer velgernes dom under høstens stortingsvalg.

Der kan Erna Solberg bli historisk. Om hun vinner, klarer hun det ingen norsk statsminister har klart før henne; vinne tre ganger på rad.

– Høyre gjør det bra. Og så gjør de andre partiene det dårlig, og det synes jeg er bekymringsfullt. Vi må selvfølgelig mobilisere. Og så har jeg lyst til å si: Sånn var det også i 2017 på samme tidspunkt. Og vi vant valget i 2017.

Men akkurat nå er det langt til valgseier. På gjennomsnittet av meningsmålingene har det ikke vært borgerlig flertall siden sommeren 2018.

– Kan det være at folk bare ikke vil ha politikken din?

– Jeg mener at det er 50/50-sjanse for om det blir en borgerlig eller en rødgrønn regjering. Det blir tett inn mot dette valget, og vi skal gjøre vår jobb for å slåss for å få flertall.

