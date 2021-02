I snart ett år har pandemien herjet her til lands og satt tålmodigheten til befolkningen på prøve. De som har hatt det vanskelig fra tidligere, sliter enda mer nå.

En av de som har merket dette godt er journalist og samfunnsdebattant Ingeborg Senneset.

Hun har vært åpen om at hun har hatt anoreksi siden barneskolen og forteller nå at hun fikk tilbakefall da koronaviruset rammet Norge.

– Angstnivået toppet seg veldig fort, sier Senneset.

Fredag morgen gjestet hun God Morgen Norge. Der forteller hun at det er fort gjort å tenke at anoreksi handler om mat og vekt.

– Men det er bare et middel for å håndtere angst. Da jeg fikk mer angst, fikk jeg et større behov for å håndtere angsten. Dermed gikk det veldig utover mat og vekt, sier hun.

Har lært seg triks

Senneset forteller at hun har blitt mer vant til å prate om sykdom enn om kjærlighet. En av de tingene som har gjort at hun har klart seg bra til tross for anoreksien, er at hun i løpet av år med behandling har lært seg flere triks for å håndtere sykdommen.

– Jeg har hatt gode rutiner, jobbet for fullt og noe som gir meg god grunn til å ta vare på meg selv. Men mange av disse tingene ble borte da koronaen rammet Norge, sier samfunnsdebatanten.

Ville ikke inn i forhold

Til tross for at 2020 har vært et vanskelig år for Senneset møtte hun det som skulle bli en stor trygghet og støttespiller for henne i tiden fremover. Senneset hadde ikke sett for seg at hun kom til å få seg kjæreste midt under lockdown.

I sofaen sitter kokken Jimmy Øien (28) sammen med Senneset. Han sier at de to pratet sammen på Instagram i drøye seks måneder, og at han inviterte henne på middag.

– Jeg følte at hun avslo, så det tok lang tid før vi møttes, sier han og ler mens han ser på Senneset.

– Det fine med korona er at alt tar litt lengre tid. Da vi først skulle møtes var vi betatt på hver vår kant, tilføyer Senneset, men avviser at hun avslo invitasjonen.

– Må overleve litt

På spørsmål om hvordan det går med henne nå, svarer Senneset at det går «korona-bra».

– Det er jo ingen som har det bra nå. Men jeg er jo megapriviligert sammenlignet med mange andre siden jeg har hatt en fast jobb å gå til. Det er folk som har forventninger til meg, sier hun.

Senneset råder folk til å kreve den hjelpen de fortjener, selv om det er pandemi.

– Men dessverre er det ikke alltid den hjelpen eksisterer, sier Senneset.

Hun viser til høye tall for ønsker om hjelp og at flere møter fulle lister og få muligheter

– Man kan ikke sette sin lit til at man bestandig blir plukket opp av noen. Vi må plukke oss selv opp også, sier hun.

Hun nøler med å gi råd, da hun selv synes det er vanskelig å ta vare på seg selv.

– Men hvis man klarer, så stå opp i noenlunde rett tid hver dag, få litt søvn hver dag, spis hver dag, men mest av alt, vær litt sosial med noen hver eneste dag.

– Hvis det går flere dager der du ikke har pratet med noen, eller sett noen, så begynner det å tære veldig på tror jeg. Ikke la sosial avstand bli det samme som ikke sosial. Finn alternativer, for pandemien er ikke over ennå.

Skal bli prioritert

Stein Frostad er overlege og forsker i spiseforstyrrelser ved Forskningsavdelingen i Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen. Han sier det er individuelt hva som trigger spiseforstyrrelser.

– Pasienter med denne sykdommen trigges av ulike faktorer som kan forverre spiseforstyrrelsen. Redsel og stress kan ofte utløse en forverring for dem som har anorexia nervosa, sier han.

Han forteller videre at det er viktig å benytte seg av de verktøyene man har lært i behandling når man kjenner at angst- og stressnivået øker.

– Ved å tenke tilbake på hva man har lært, kan man ta tak i utfordringene raskere. Dersom du ikke klarer å stoppe forverringen raskt, må du søke hjelp hos fastlege eller de som har behandlet deg, sier Frostad.

Samtidig er det viktig for de som ikke har vært i behandling tidligere å oppsøke hjelp. Tidlig behandlingsstart er svært verdifullt.

Frostad understreker at man ikke skal finne seg i å bli avvist dersom en søker hjelp for spiseforstyrrelse, og at det er vesentlig å vite at en har rett til hjelp.

– Jeg tror at noen er skeptisk til å ta kontakt med klinikker og helsevesenet på grunn av smitte, og tenker at helsevesenet ikke har kapasitet. Men, mennesker med spiseforstyrrelser skal ha prioritet, sier overlegen