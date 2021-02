Den norske IS-kvinnen (30) som ble hentet hjem i fjor, er tiltalt terrordeltagelse i Syria

Kvinnen ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) da hun landet i Norge for et drøyt år siden, og har vært siktet for terrordeltakelse siden.

Kvinnen ble hentet hjem fra al-Hol-leiren sammen med sine to norske barn. Deres helsetilstand var avgjørende for at norske myndigheter valgte å hente henne ut av al-Hol-Leiren i Syria i januar i fjor.

Selv om hun ikke deltok i strid eller begikk kamphandlinger, mener påtalemakten at kvinnen, var med i ekstremistgruppa IS.

Hun er ikke tiltalt for selv å ha begått eller deltatt i stridshandlinger for organisasjonene.

– Hun reiste til Syria, giftet seg med tre fremmedkrigere og fikk barn med to av dem. Vi mener at det var deltakelse i IS at hun tok seg av barna og tok seg av oppgaver hjemme. På den måten bidro hun til og tilrettela for at ektemennene hennes kunne dra ut og begå kamphandlinger for IS, sier statsadvokat Geir Evanger til NTB.

Saken kommer for opp for Oslo tingrett 1. mars. Det er satt av fire uker til behandlingen av den.