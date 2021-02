Godbit i helgen! Se King og Everton på besøk hos Manchester United lørdag lørdag kl. 21 på TV 2 Sumo og Premium.

Natt til tirsdag var Joshua King tilbake i Premier League da Deadline Day-overgangen til Everton gikk gjennom helt på tampen før vinduet stengte.

Trente ikke med laget før kamp

At han faktisk hadde signert for Everton sank ikke inn før han gjorde debuten mot Leeds onsdag kveld.

– Jeg spilte kamp for Bournemouth på fredag og så hadde jeg fri lørdag, søndag, mandag og tirsdag. Jeg gjorde ingenting. Så reiste jeg på tirsdagen, sier King i et intervju med Everton TV.

En seks timer lang reise med stopp i London for Covid-19-test ventet før turen fortsatte til Liverpool og Evertons treningsanlegg.

– Jeg hadde ikke trent med guttene. Jeg satte meg rett på bussen og dro til Leeds. Så kommer du på banen mot Leeds, som nok er det laget som løper mest i ligaen. Jeg hadde innbytterpuls, sier King.

Ambisiøs og selvsikker

Turen ned til Championship med Bournemouth ble tung for King, som har slitt med å markere seg slik han tidvis gjorde i Premier League. En selvsikker King mener at han har mye å bidra med i Everton, som har en uttalt ambisjon om å spille seg så høyt opp på tabellen at de kvalifiserer seg for én av de europeiske turneringene.

Sesonger med henholdsvis tolv og 16 mål i Premier League er prov på at King kan gi Everton noe ekstra.

– Jeg er rask, kraftfull og sterk. Jeg kan løpe med ballen. Jeg har også brukbar målstatistikk, ikke i Championship, men i Premier League. Jeg vil hjelpe laget på den måten manageren mener er best, sier King.

Klar tale

Og nettopp manageren roste King etter debuten. Carlo Ancelotti sa at fordelen med King er at han kan spille i alle de tre posisjonene i angrepet. I samtaler med nordmannen har den italienske trenerstorheten også vært tydelig.

– De var ganske direkte med meg. Om jeg skal få muligheten, må jeg jobbe hardt. De vil ha meg på laget for å gjøre et forsøk på å komme seg til Champions League eller Europaligaen, sier King, som sier at han ikke kunne takke nei til å spille under en manager av Ancelottis kaliber.

– Jeg husker at jeg spilte mot Everton siste kamp forrige sesong. Jeg tror det er en av grunnene til at jeg sitter her i dag. Jeg tror manageren så hva jeg faktisk kan gjøre når jeg er i form, sier King.

Han har kun signert en kontrakt med varighet frem til sommeren. Han har dermed alle muligheter åpne og gode kort på hånd dersom det skulle bli suksess i Everton.