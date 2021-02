Fox News og Trump-advokater saksøkes av selskap som leverer valgteknologi

Smartmatic ber om i alt 2,7 milliarder dollar, tilsvarende drøyt 23 milliarder kroner, i erstatning for at tre kanalverter på Fox News spredte feilaktige påstander om at selskapet hjalp Joe Biden med å «stjele» valget.

Også Rudy Giuliani og Sidney Powell, to tidligere advokater for tidligere president Donald Trump, omfattes av søksmålet.

Smartmatic skriver i søksmålet at konsekvensene av påstandene var merkbare og smertefulle. Dødstrusler, blant annet mot den 14 år gamle sønnen til en av toppsjefene, skal ha strømmet inn i takt med at antall søk etter selskapet på nett økte, hevder Smartmatic.

I tillegg hevder Smartmatic at de kan lide så mye som 690 millioner dollar i tapte inntekter over de neste fem årene, og at de må bruke 4,7 millioner ekstra for å verne seg mot en voldsom økning i cyberangrep.

Fox avviser anklagene. I en uttalelse heter det at kanalen er stolt av valgdekningen, og at selskapet vil forsvare seg selv mot de «merittløse» anklagene i retten. Giuliani og Powell har ikke kommentert søksmålet.

Giuliani saksøkes også av Dominion, som leverte en rekke av de elektroniske stemmemaskinene som ble brukt i forbindelse med valget.

Den tidligere New York-borgermesteren anklages av Dominion for å ha stått bak «en virtuell desinformasjonskampanje». Dominion sier at kampanjen besto av beviselig falske anklager mot firmaet, delvis for at Giuliani kunne berike seg selv, og krever en oppreisning på 1,3 milliarder dollar.