FHI har åpnet for individuell idrett i ishallene, men en rekke ishockeylag møter fortsatt stengte dører.

Nedstengingen av ishaller for lagidrett rammer fire av lagene i Fjordkraft-ligaen: Manglerud Star, Vålerenga, Grüner og Sparta Sarpsborg som alle befinner seg i «Ring 1-kommuner».

– Det er tøft ikke å vite hva som skjer fremover. Man forbereder seg hele tiden på at man skal gå på isen og så får man beskjed om at det ikke er lov, forteller Manglerud Star-kaptein Joachim Hermansen.

En kombinasjon av flere faktorer

Torsdag 4.januar åpnet FHI for at individuell idrett i ishaller kan foregå så lenge det er mulig å holde god avstand. Men for lagidrettene, deriblant ishockey, er ishallene fortsatt stengt til og med 10.februar.

FHI mener at SARS-CoV-2 overlever best ved lav temperatur og lav luftfuktighet. De har også tatt smitteutbruddene nasjonalt og internasjonalt i betraktning.

– Det er også en hard, krevende og fysisk aktivitet, samtidig som de er i nærkontakt. Så vi tenker at det er kombinasjonen av disse faktorene som spiller inn, forteller epidemiolog ved FHI, Solveig Jore, til TV 2.

Det oppstod smitte i flere lag i Fjordkraft-ligaen ved årsskifte og serien ble stoppet inntil videre 8.januar. Norges Ishockeyforbund har jobbet på spreng i flere måneder med ulike scenarioer for gjennomføring av sesongen.

– Jeg hadde en liten time på lørdag der jeg tenkte at nå pakker vi ned hockeybagen, men det er ikke jobben vår og heller ikke ønskelig, forteller assisterende generalsekretær i Norges Ishockeyforbund Kristoffer Holm.

– Det blir en utfordring

Det diskuteres nå ulike løsninger der blant annet et sluttspill kan foregå i en by og lagene blir satt i en «boble».

– Ishockeyforbundet har innhentet erfaringer fra utenlandske ligaer som har gjennomført dette - hvordan det er og hva som skal til. Det faller litt under at vi må søke alle muligheter vi kan for å gjennomføre arrangementet trygt, sier Holm, og legger til:

– Men da kreves det blant annet ti dagers karantene før de skal inn i denne bobla og kostnader ved det. Vi er ikke en helprofesjonell liga, så det ville betydd at mange måtte ta seg fri fra sin sivile jobb. Så dette er ikke førstevalget vårt.

Joachim Hermansen tror en slik løsning kan bli tøff.

– For vår del så er det en utfordring ved at vi ikke er et helproft lag. Hele laget har en jobb ved siden av hockeyen, så det blir en utfordring, sier Hermansen og legger til:

– Men det er klart at vi er med på å finne løsninger og det er ingenting vi heller vil enn å spille ishockey. Så hvis de finner en løsning hvor de kan ta hensyn til alle som jobber ved siden av, så er vi selvfølgelig åpne for det.