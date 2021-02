Forbannet på «forbudskåte» MDG

– Som bergenser blir jeg rett og slett forbanna over at MDGs forbudskåthet nå skal legge ekstra stein til byrden under pandemien. Det er svinkaldt i byen vår i en tid som er krevende for mange, tordner stortingspolitiker Silje Hjemdal (Frp.)

Hun lar seg irritere over at Bergen kommune fra nyttår av innførte forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder. I følge forskriften kan man risikere bot, såkalt tvangsmulkt.



«Har du et slikt ildsted har du ikke lov til å bruke det. Det må enten skiftes ut, fjernes, plomberes eller på annen måte sikres mot bruk», skriver kommunen på sin hjemmeside.

Økte strømregninger

– Mange bergensere møter nå permitteringer, å miste jobben eller for eksempel å sitte isolert hjemme alene. For småbarnsfamilier er økonomien ofte krevende nok, og at MGD bare viser til at folk kan bruke mer strøm, som medfører økte strømregninger synes jeg ikke de skal belite seg på, som vi sier i Bergen.

FORBUDSKÅTE: Silje Hjemdal (Frp) kritiserer forbudet mot å bruke gamle vedovner, sprengkulde til tross. Foto: TV 2

I disse dager har sprengkulden inntatt Bergen og gradestokken har krøpet ned på under ti minus. Og kulden vil vedvare.

I dag er det registrert 28 600 ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen kommune. Med noen få unntak er disse forbudt å bruke.

– Politi eller brannvesenet kommer ikke hjem på døren din om du fyrer i en ikke-rentbrennende ovn, men vi forventer at folk følger lover og regler, sier Thor Haakon Bakke (MDG), byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune.

TENKER MILJØ: Thor Haakon Bakke, MDG, er byråd for klima, miljø og byutvikling. Han vil ikke at bergensere skal bruke miljøfiendtlige ovner, uansett kuldenivå. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Burde vise forståelse

– Vi vet også fra tidligere presseomtale at kapasiteten for mange av dem som renoverer og installerer peiser er spreng, også i lang tid fremover. Ikke minst er dette noe som koster en minstepensjonist eller småbarnsfamilie mye penger, presiserer Hjemdal overfor TV 2.

– Her burde byrådet vist forståelse i en spesielt krevende tid for byens befolkning. Istedenfor å true med bøter og forbud burde de vært mer lydhøre og vært rause. Dette er direkte usosialt, mener Hjemdal.

Hun mener MDG i det miste burde kommet med gulrøtter og alternativ, ikke bare komme med pisk og flere reguleringer i en tid der folk er underlagt nok begrensinger fra det offentlige.

Bakke sier forbudet mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder har vært et viktig tiltak for å bedre luftkvaliteten i Bergen og at forbudet har vært kjent lenge slik at mange har hatt god tid til å tilpasse seg de nye kravene. Til TV 2 sier Bakke at det ikke er aktuelt å bøtelegge noen denne vinteren.