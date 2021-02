Skikrise for hoppjentene

– Det er krise med tanke på fredagens renn. Vi har fire utøvere som mangler ski. Og vi har fått opplyst at skiene ikke kommer fram før etter rennet i morgen, sier en fortvilet landslagssjef Christian Meyer i en pressemelding.

Fredagens hopprenn for kvinnene sendes på TV 2 kl. 13.25.

Kun Eirin Kvandal har fått skiene sine. Det betyr at Silje Opseth, Maren Lundby, Anna Odine Strøm og Thea Minyan Bjørseth står i fare for ikke å kunne delta i fredagens hopprenn.

– Det ser litt dårlig ut til at det blir renn for oss akkurat nå. Det er ikke noen som har funnet ski i riktige lengder heller, sier Maren Lundby.

Nå jobbes det med andre lag som skal delta i håp om å få ski som passer.

– Vi er i dytten som lag og skulle gjerne ha sett at alle fikk hoppe. Men jeg må si at jeg ikke er imponert over innsjekken på Gardermoen. Da ante vi ugler i mosen, sier Meyer.

– Det er en del renn igjen, men får vi ikke hoppe i morgen så kan det bli kroken på døren for å vinne verdenscupen sammenlagt. I verste fall kan jeg tape hundre poeng, sier Lundby.



Blant gutta står Thomas Aasen Markeng uten ski. Han hopper trolig på Robert Johanssons reservepar i Klingenthal.

Flere utøvere på det norske COC-laget står også i fare for å miste to renn i Willingen på grunn av at skiene står igjen på Gardermoen, sier Skiforbundet.