Ny seier for Tuchels Chelsea etter «utrolig klønete» straffespark

Sju poeng på tre kamper for Thomas Tuchel.

Tottenham - Chelsea 0-1

Chelsea vant London-derbyet mot Tottenham 1-0 torsdag kveld.

– Vi fortjente å vinne. Det var en tøff kamp mot et veldig godt lag. Det er alltid vanskelig i derbyer, men vi liker det. Vi jobbet veldig hardt og skapte sjanser. Vi kan kanskje bli bedre på de siste 20 meterne, så vi scorer flere mål. Det er små marginer, sier Jorginho, som scoret kampens eneste mål.

De blåkledde tok ledelsen midtveis i første omgang da Jorginho scoret på straffespark, som kom etter at en liggende Eric Dier felte Timo Werner.

– Det er særdeles klønete, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

– Det er utrolig klønete av Dier. Han ligger nede og er i en håpløs situasjon, mener TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Sterk start for Tuchel

Chelsea-manager Thomas Tuchel, som har tatt over etter sparkede Frank Lampard, står nå med sju poeng på de tre første kampene. Chelsea har også holdt nullen i alle tre kampene.

– Han var klar og tydelig på hva han ønsket da han kom inn. Vi har vært åpne for det han kommer med. Vi har en spillergruppe som er åpen nye ideer og alle har samme mål, og da er det lettere å samarbeide. Gruppen var klar til å ta til seg det han kom med, sier Jorginho om Tuchels start.

– Jeg er fornøyd med attituden, stallen og potensialet. Det er en gjeng med veldig gode og åpne gutter. Det er en ren glede å være rundt dem. Vi har stor støtte fra hele klubben. Det har gått fort i starten, men jeg føler meg veldig velkommen, sier Chelsea-manager Thomas Tuchel.

José Mourinho og Tottenham står nå med tre strake Premier League-tap. Det er også første gang Mourinho taper to ligakamper på rad på hjemmebane som manager.

– Man liker ikke det. Man må komme tilbake på vinnersporet, men måten vi avsluttet kampen på, gir en god følelse. Det fjerner ikke defensive feil, sier Mourinho.

Chelsea ligger på sjetteplass med fire poeng opp til Liverpool på fjerdeplass. Tottenham har tre poeng mindre og er nummer åtte.

Et skår i gleden for Chelsea var at Thiago Silva gikk ut med skade i første omgang.

Tamt Tottenham-spill

Selv om Chelsea ikke skapte store målsjanser på løpende bånd, dominerte de kampen. Tottenham hadde bare 32 prosent av ballen i første omgang.

Tottenham var friskest i de første minuttene av andre omgang, men ikke nok til at det ble store muligheter av det.

– Det er en kveld det har sett litt tilfeldig ut offensivt for Tottenham sammenlignet med Chelsea, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

Tottenham og Eric Dier var nær ved å kløne det til igjen midtveis i andre omgang med et håpløst tilbakespill mot Hugo Lloris, som fikk headet unna ballen. Et kvarter før slutt holdt Mason Mount på å øke til 2-0, men han ble stoppet med av en meget god redning av Tottenhams målvakt.

Tottenham fikk til en liten sluttspurt, og med noen få minutter igjen av ordinær tid var Carlos Vinícius nær ved å heade inn 1-1, men Harry Kane-vikarens forsøk gikk like utenfor.