Biden hamret løs mot Putin og Trump

Torsdag kveld holdt USAs president Joe Biden (78) sin første utenrikspolitiske tale.

Der kom Biden med flere stikk til sin forgjenger Donald Trump.

– Amerika er tilbake, og diplomatiet er tilbake. Vi ønsker å reparere forholdet til verden i dag. Vi må forsvare friheten, respektere loven og behandle alle med respekt. Det er vår styrke, og Amerikas fordel. Men mange av disse verdiene har vært under et voldsomt press de siste årene, sa Joe Biden.

– Misbrukt

78-åringen har i løpet av de første to ukene av sin presidentperiode tatt kontakt med flere av sine allierte. Biden har også hatt en lang samtale med NATO-sjef Jens Stoltenberg.

Presidenten understreker at det var et behov for å gjenoppbygge samarbeidet, etter fire år med Trump.

– Samarbeidet har vært neglisjert og misbrukt de siste årene, sa Biden.

Presidenten kom også med en klar beskjed til Russlands president Vladimir Putin.

– Jeg har gjort det klart overfor president Putin, på en helt annen måte enn min forgjenger, at USAs dager med å akseptere Russlands aggressive handlinger – som å blande seg inn i våre valg, internettangrep og forgiftning av sine innbyggere – er over.

– Bør løslates umiddelbart

Biden siktet da til forgiftningen av den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Han ble tidligere denne uken dømt til 2,5 år i fengsel.

Biden kalte fengslingen politisk motivert.

– Fengslingen er dypt bekymringsfullt, og Navalny har rett til å ha sine egne meninger. Han bør løslates umiddelbart, sa den amerikanske presidenten.

Biden kommenterte også forholdet til Kina, under torsdagens tale.

– Vi vil konfrontere Kinas økonomiske overgrep, motvirke deres aggressive og tvangsmessige handlinger, og slå tilbake mot Kinas angrep på menneskerettigheter. Men vi er klar for å jobbe med Beijing når det er i USAs interesse å gjøre det.