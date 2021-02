Til tross for at Kim Kardashian og Kanye West foreløpig ikke har søkt om skilsmisse, skal stjerneparet allerede være klar for å gå videre med livene sine.

I starten av januar skrev en rekke amerikanske medier at det gikk mot skilsmisse for stjerneparet Kim Kardashian og rapperen Kanye West.

De to ble offisielt et par i 2012, og giftet seg to år senere.

Nå opplyser flere kilder til det anerkjente nettstedet E! Online at det skal være dårlig stemning mellom Kardashian og West.

– Kim og Kanye er fullstendig ferdig med hverandre, og de er ikke lenger på talefot, sier en kilde til nettstedet.

Stjerneparet har de fire barna North, Saint, Chicago og Psalm sammen. Kilden sier videre at Kardashian prøver å holde seg sterk, og gå videre med livet sitt.

Verken Kardashian eller West har kommentert skilsmisseryktene offisielt, men ifølge E! har både realitystjernen og rapperen bestemt seg for å skilles.

– Kanye er også fullstendig ferdig med ekteskapet, sier en ytterligere kilde nettstedet har snakket med.

Da ryktene om skilsmissen begynte å gå i starten av januar skrev amerikanske medier at paret ikke har tilbragt tid sammen som et gift par på flere måneder, og at de kun har sett hverandre av hensyn til barna.