Norsk 16-åring debuterte i Superligaen

Mot ligaleder Brøndby kom debuten for det norske stortalentet. I minus to grader skulle Schelderup vise seg frem for det danske fotballpublikum og 16-åringen fikk en time på banen.

Det var store forventninger før oppgjøret om hva Nordskjællands unge angrepsrekke kunne gjøre mot Brøndby - og spesielt nordmannen som har imponert klubbledelsen siden han ankom Danmark i fjor sommer.



Meget nære målgivende

Men mot Brøndby ble hjemmelaget et nummer for lite. Schelderup fikk sjelden vise hvorfor det brukes store ord om angrepsspilleren, men et par minutter før han blir byttet ut viste han noe av det som bor i ham.

Kom seg nydelig fri på kanten og fikk lagt inn. Ikke helt ulik i stilen til Jens Petter Hauge som herjet i Glimt og er nå er i Milan. Det er kun marginer som gjorde at han ikke kunne notere seg for sin første målgivende.

Schelderup blir byttet ut etter 60 minutter. Ut fra TV-bildene noe skuffet, men fortsatt i startgropen av en karriere som startet i Bodø med et talent som gjorde at store klubber i Europa ville ha ham.

Det ble Nordskjelland som denne kvelden tapte 0-1 mot Brøndby.