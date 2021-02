Vinneren gir deg klart mest bil for pengene

TV 2 hjelper deg og Benny Christensen fra nettstedet Broom.no vurderer to nye storselgere blant el-biler i klassen rundt en halv million kroner: Volvo XC40 Recharge Pure Electric og Ford Mustang Mach-E AWD.

Den ene en trygg og god familie-SUV, mens den andre har en historikk av amerikanske muskelbiler den skal leve opp til. Vår test viser likevel at det er mange likheter mellom de to bilene, og at Volvo overrasker stort på et av punktene.

Amerikanske muskler

– Mange mener at en Mustang skal være lav, flat og bred og ha en brummende bensinmotor. Men det at Ford lager en el-Mustang viser at de tar dette på alvor. For Mustang er et navn som forplikter, sier Benny Christensen i Broom.

Den første Ford Mustang så dagens lys i 1964 med en 2,8 liter 6-sylinders motor. Den lengstlevende muskel-bilen i historien ble raskt en stjerne i filmer som Steve McQueens «Bullit» og James Bond-filmen «Diamonds Are Forever». Den har også vunnet flere billøp etter at den legendariske konstruktøren og racerbilføreren Carroll Shelby ombygde den.

Fremdeles er Ford Mustang Shelby GT500 den råeste Mustangen med en turboladet 5,2-liter motor som yter 760 hk.

Behagelig kjøreopplevelse

Nei, Ford Mustang Mach-E er ikke like rå, men den 4-hjulsdrevne versjonen vi testet har hele 351 hestekrefter på lager og etterhvert kommer det også en GT-versjon med 465 hestekrefter som akselererer fra 0-100 km/t på 3,5 sekunder. Vår versjon er heller ingen sinke med 0-100 km/t på 5,1 sekunder.

KLASSISK: Baken på Mustang Mach-E er klassisk. Foto: Broom

– Det er ikke noe typisk sportsbil. Dette er mer en familiebil, sier Benny etter å ha satt seg bak rattet på Mustang Mach-E.

– Bilen oppleves som stø, stabil og stillegående. Dette er en overraskende hyggelig kjøreopplevelse, fortsetter han.

Han understreker at det merkes at bilen ikke er noen sinke med 351 hestekrefter på lager.

Ford Mustang Mach-E AWD Long Range Pris fra 554 000 kr. Med bakhjulsdrift og 44 mil rekkevidde er pris fra 422 000 kr Fordeler: Rekkevidde på 54 mil (61 mil på bilen med bakhjulsdrift) Gode kjøreegenskaper og rask Stor skjerm som er lett å bruke Brukbar bagasjeplass med over 400 liter bak og 100 liter foran Tøft design Flere modeller å velge blant Ulemper: Ingen mulighet for takstativ eller -boks Bare mulighet for 750 kilo hengervekt Liten skiluke Liten bagasjeplass i forhold til VW ID.4 og Skoda Enyaq

Ulv i fåreklær

Dagens overraskelse kommer når Benny setter seg inn bak rattet på Volvo XC40 Recharge Pure Electric:

– Den er en liten rakker. Den er lynkjapp, utbryter Benny når han trykker på gasspedalen. Bilen har nemlig 408 hestekrefter. Den går fra 0 til 100 km/t på 4,9 sekunder, og det er faktisk raskere enn Mustangen.

– Den er fast i fjæringen og har superpresis styring. Så den er egentlig mer sportsbil enn Mustangen. Spørsmålet er om den er så sportslig at kjøreopplevelsen nesten blir litt ubehagelig. Jeg er faktisk litt overrasket over at den ikke byr på litt mer komfort, sier Benny.

Han understreker likevel at bilen er letthåndterlig på veien.

SPORTSBIL: Ikke la utseendet lure deg. Volvo CX 40 Recharge er en skikkelig sportsbil. Foto: Broom

De indre verdier

Både på innsiden og utsiden er Volvo konservativ. Den tradisjonelle Volvo-eieren kan sette seg inn i denne el-bilen uten å merke forskjell i forhold til en vanlig Volvo. Det betyr derfor at den har en mye mindre skjerm enn det som er vanlig i litt dyrere el-biler. Samtidig er det eksklusive materialer som gir en klar luksusfølelse.

Harman/Kardon-anlegget i Volvo rocker og sparker fra med 600 watt, mens Bang Olufsen-anlegget i Mustangen er litt mer raffinert, men mangler basstrykket.

TRADISJONELT: Ikke mange overraskelser i førermiljøet til Volvo. Foto: Volvo

Begge bilene har stemmestyring, men det er fortsatt lenge til dette vil fungere på noen god måte. Det var problematisk å gjøre noe så enkelt som å få satt på riktig radiokanal i begge biler.

Mustangen har en stor fordel i forhold til Volvo: En diger 15,5 tommer skjerm som tilpasser seg slik at de tre siste valgene man har gjort til enhver tid blir liggende oppe på skjermen. Dette gjør det svært enkelt å navigere på skjermen.

Begge bilene har fortsatt så mange fysiske knapper at man fint kjører bilen uten å være i kontakt med skjermen i det hele tatt.

FORBILLEDLIG: Den store skjermen på Mustangen er ekstremt enkel å betjene. Foto: Ford

Interiøret til Mustangen er litt tøffere i kanten enn Volvo, blant annet med røde sømmer i setene, men materialvalget er kanskje ikke like eksklusivt som Volvo.

Førersetet hos Volvo er litt mer behagelig enn hos konkurrenten Ford, mens bakseteplassen er brukbar hos begge.

Volvo XC 40 Recharge Pure Electric Pris fra 529 000 kr Pluss: Ekstremt sprek og sportslig Luksuriøst interiør Mulighet for takstativ og -boks Mulighet for 1500 kilo hengervekt For en Volvo-eier er det vante omgivelser Komfortable seter Minus: Rekkevidde. 42 mil er ikke klasseledende lenger Tradisjonelt design Liten skjerm med mindre informasjon Lite bagasjeplass i forhold til konkurrenter som Skoda og VW ...kanskje for sportslige kjøreegenskaper.

Begrenset bagasje

Akilleshælen til begge bilene er bagasjeplassen. Mens VW ID.4 vil ha 543 liter og Skoda Enyaq 585 liter bagasjerom, har Volvo bare 412 liter og Ford Mustang 402 liter. Når vi prøver å laste Volvo og Ford, er det lettest å få inn mest bagasje i Mustangen. Der har man også et rom foran på 100 liter.

– Her er det faktisk mulig å ha isbiter og champagne, forklarer Benny om den litt spesielle konstruksjonen.

Du kan selvfølgelig også ha helt vanlig bagasje i rommet. Volvo har også et lignende rom, men det er bare 31 liter stort.

Begge har en skiluke mellom setene, men disse er skuffende små for de som skal ha med ski til hele familien. Volvo har i motsetning til Ford mulighet for takstativ til skiene.

Begge bilene har mulighet for tilhenger. Ford kan dra 750 kilo og Volvo 1,5 tonn.

Rekkeviddeangst

Volvo har en oppgitt rekkevidde på 42 mil. Det skal være fullt mulig å få til i sommerhalvåret. Men på vinteren vil rekkevidden bli adskillig kortere; kanskje ned mot 30 mil. TV 2 hjelper deg har ikke testet dette, men håper å komme tilbake med en omfattende rekkeviddetest i løpet av vinteren.

Rekkevidde er Ford Mustangs sterke side. Hele 54 mil kan denne firehjulstrekkeren kjøre på sommerføre. Velger du bakhjulsdrift øker rekkevidden til 61 mil.

På vinterføre blir rekkevidden adskillig kortere viser Brooms prøvetur på fjellet.

TIL FJELLS: Mustang bruker mer strøm når man kjører helt til fjells. Foto: Broom

Hvem er verdt prisen?

Volvo har en utgangspris på 529.900 kr, mens Mustangen med lang rekkevidde og firehjulsdrift starter på 554.000 kr. Med ekstrautstyr blir det svært lite som skiller de to firehjulstrekkerne.

I motsetning til Volvo er det mulig å få Ford i billigere varianter. Den billigste koster fra 422.000 kr for bakhjulsdrift, 269 hestekrefter og 44 mils rekkevidde. Det gjør den til en budsjettvinner.

I valget mellom Volvo og Ford argumenterer Benny slik:

– Jeg forstår at mange familier velger trygge, trauste Volvo som har mange kvaliteter. Men jeg synes ikke den er mest bil for pengene, sier Benny.

– Mustangen er mer spennende og leken og har også lengre rekkevidde. Derfor vinner Mustangen denne duellen.