Flesland stengt på grunn av brann i verksted – 140 evakuert

Flesland ble evakuert og terminalen stengt etter melding om brann i et helikopterverksted torsdag ettermiddag.

Politiet fikk melding om brann i et verksted tilhørende helikopterterminalen klokken 16.42.

Politiet startet evakuering av omtrent 100 personer, som ble fraktet til det nye terminalbygget. I tillegg ble flytrafikken stengt ned.

Politiet opplyser klokken kvart over fem at brannen er under kontroll, og flyplassen er nå tilbake i normal drift.



– 140 personer ble evakuert i forbindelse med brannen, opplyser innsatsleder Ørjan Djuvik til TV 2.

Det var brannvesenet på flyplassen som meldte om røykutviklingen.

– Det ble sendt store ressurser fra samtlige nødetater. De har konstatert at det har vært røykutvikling i et elektrisk apparat, og det har ikke skjedd skade på noen fly eller helikopter, sier Djuvik.

Nødetatene er på stedet etter melding om brann i et verksted ved flyplassen. Foto: Rano Tahseen / TV 2

Politiet sier at situasjonen vurderes som at folk kan gå inn igjen i de omkringliggende byggene.

– Sånn som vi har oppfattet har det ikke vært bekreftet flammer, men røykutvikling fra verkstedet. I forbindelse med røyken var det mistanke om at den kunne inneholde farlige gasser, sier operasjonsleder Morten Rebnord.

Lufthavnen ble nedstengt i forbindelse med røykutviklingen. Saken etterforskes videre.