Bevæpnet politi raidet serbiske toppklubber

17 personer tilknyttet supportergruppene til Partizan og Røde Stjerne er arrestert og anklaget for alvorlig kriminalitet.

I morgentimene torsdag ble all trening avlyst og ansatte i de to respektive klubbene fikk beskjed om å forlate sitt arbeid. Tungt bevæpnet politi inntok arenaene til Partizan og Røde Stjerne for en målrettet undersøkelse av kontorene.

Aksjonen var rettet mot det serbisk politi mener er kriminelle som skal tilhøre supportergruppene til Serbias to største klubber.

– Med disse arrestasjonene viser vi at ingen i Serbia er beskyttet for å drive med organisert kriminalitet. Gruppen vi har tatt i dag er ansvarlig for en rekke meget alvorlige lovbrudd de siste ti årene, sier den serbiske politisjefen Ninoslav Cmolic.

Partizans supporterleder Veljko Belivuk ble arrestert Foto: Darko Vojinovic

De arresterte er anklaget for handel med narkotika og drap. Den mest profilerte er Partizans supporterleder Veljko Belivuk som har vært i myndighetens søkelys i årevis. I følge AP ble Belivuk tiltalt for drap på en Røde Stjerne-supporter i 2015, men ble aldri fengslet.

Dagens arrestasjoner føyer seg inn i rekken av negative hendelser som omhandler deler av fotballsupporterne i det balkanske landet. Mer enn et dusin kjente personer fra landets supportergrupper skal være drept de siste årene.

Tungt bevæpnet politi inntok Partizan hjemmearena. Foto: Darko Vojinovic

– Serbia vil aldri tillate kriminelle grupper som tror de er sterkere enn staten, sier landets innenriksminister Aleksandar Vulin.