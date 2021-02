Ap-nestlederen lover lavere fergepriser - her stemmer han mot

– Arbeiderpartiet vil halvere prisen på ferger, og regningen skal staten ta, sier Bjørnar Skjæran i en reklamevideo han har lagt ut på sin egen og Aps Facebook-side.

Løftet fra Arbeiderpartiet kom forrige uke, samtidig som en ny runde med målinger viser at partiet sliter med å løfte seg opp fra en oppslutning rundt historisk lave 20 prosent.

Men det ferske valgløftet fra Skjæran, som selv er folkevalgt til fylkestinget i fergefylket Nordland, kommer uten at Skjæran selv har gjort tilsvarende grep i hjemfylket.

Dyrere å ta ferge

Tvert imot har Skjæran og Arbeiderpartiet stemt for økte fergepriser i Nordland i perioden etter 2018. I 2018 støttet Ap en endring av takstsonene i fylket, som medførte økte billettpriser på samtlige fergestrekninger i fylket.

I budsjettet for 2020 vedtok fylkestinget også en ytterligere kraftig skjerping av billettprisene. Men etter et voldsomt opprør blant innbyggerne i Nordland gikk fylkesrådet med på å reversere økningen allerede i januar 2020.

– Dette ble urimelig for kystbefolkning og næringsliv. Vi går derfor tilbake på dette, uttalte fylkesrådet i en pressemelding i januar.

Skjæran stemte mot

Opposisjonen i fylkestinget var imidlertid ikke fornøyd med at bare deler av de økte fergeprisene ble reversert og la frem et forslag der de foreslo å reversere soneendringene og sette alle billettprisene tilbake til 2019-nivå.

25. februar i fjor stemte fylkestinget over forslaget fra Frp, men bare Høyre, Venstre og Rødt støttet forslaget.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran stemte mot.

Høyres 1. kandidat til Stortinget fra Nordland, Bård Ludvig Thorheim, mener Aps nye løfte om å halvere fergeprisene ikke står til troende.

– Folk gjennomskuer dette

– Det har jo ingen troverdigheten når vi ser de siste årene at Bjørnar Skjæran og Ap stemmer imot når Høyre foreslår å kutte i ferjeprisene. I tillegg har de økt prisene langt over statens regulativ på tross av at vi har en kjempesterk økonomi, sier Thorheim, og legger til:

– Han prøver jo på å fiske stemmer, men det er klart folk gjennomskuer dette. Folk vet at prisene har økt og han kan faktisk skru ned prisene i dag, men velger å ikke gjøre det, sier Høyre-kandidaten.

Regjeringen: – Solid økonomi

Han får støtte av kommunalminister Nikolai Astrup (H), som peker på at Nordland fylke har svært god økonomi.

– Nordland fylkeskommune har solid økonomi, de har hatt store driftsoverskudd over mange år, lav gjeld og mye penger på bok. Det er derfor kun et spørsmål om politisk vilje når Bjørnar Skjæran ikke vil sette ned fergeprisene i Nordland, sier kommunalminister Nikolai Astrup til TV 2.

AVVISER PENGEMANGEL: Kommunal- og moderninseringsminister Nikolai Astrup (H). Foto: Rune Blekken / TV 2

– Skjæran og Ap mener regjeringen har kuttet i overføringene til Nordland?

– Nordland fylkeskommune har hatt en vekst i de frie inntektene som ligger langt over landsgjennomsnittet og har solid økonomi. Resulatetene taler for seg selv: Nordland går med store driftsoverskudd. Hadde de ønsket å sette ned fergeprisene, så kunne de gjort det, sier Astrup.

TV 2 har over flere dager hatt kontakt med Bjørnar Skjæran og hans rådgiver Peter Eide Walseth. Skjæran vil ikke la seg intervjue av TV 2 om hvorfor han stemte mot å sette ned fergeprisene i sitt eget hjemfylke.

Skjæran: «Hadde ikke inndekning»

I en e-post til TV 2 skriver han imidlertid dette:

AP-NESTLEDER Bjørnar Skjæran, her fotografert i Arendal i august 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen

«Denne saken illustrerer den krevende situasjonen for ferjefylkene med store kutt i overføringene fra høyreregjeringen, og hvorfor løsningen Arbeiderpartiet ønsker med en statlig betalt halvering av ferjetakstene i hele landet er ei riktig og viktig satsing. Utviklinga for folk langs kysten har ikke vært god nok, og nå må vi finne en løsning. Alternativet for fylkespolitikerne i Nordland den gangen var kutt av båt- ferje eller bussruter, nedlegging av flere skoleklasser eller videregående skoler, eller avvikling av tannlegekontorer, og det var allerede dramatisk etter kutt på 486 millioner kroner årlig under Erna Solberg. Forslaget fra deler av opposisjonen i Nordland hadde ikke inndekning, var ikke prioritert i deres egne altenative budsjetter og var heller ikke en varig løsning. Vårt forslag om en statlig betalt halvering av ferjetakstene i hele landet løser dette for de som det er viktig for, nemlig folk og bedrifter langs kysten og på øyene» skriver Skjæran i e-posten til TV 2.