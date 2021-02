Hemmeligheten bak suksessen og gutten som låste seg inne på barnerommet

Sjelden har en spiller betydd mer for et lag enn det Bruno Fernandes har gjort for Manchester United.

30. januar 2020 ble portugiseren hentet til Old Trafford fra Sporting CP i en overgang som hadde en totalramme på rundt 800 millioner kroner.

Ett år, 54 kamper og 49 målpoeng senere kan man trygt kalle 26-åringen et kupp for Manchester United.

– Det har vært et veldig bra år. Selvfølgelig har det vært vanskelig både for meg og hele klubben å ikke ha fansen på tribunen. Jeg kom jo til Premier League for at jeg elsker atmosfæren som er på stadionene på kampdag. Jeg savner det litt, men alt i alt har mitt første år vært veldig bra både på og utenfor banen. Jeg har funnet meg veldig godt til rette i klubben, byen og landet, og jeg veldig glad for å være her, sier Bruno Fernandes til TV 2.

Midtbaneeleganten har denne torsdagen avsett noen minutter av sin tid til å snakke med TV 2. På tradisjonelt koronavis foregår intervjuet via kommunikasjonsplattformen Zoom, men det tar ikke lang tid før portugiseren er i gang med å stille krav.

Fra medierommet på Carrington beordrer han mannen som klipper gresset på utsiden av rommet til å finne en annen plen å klippe de neste minuttene. Og når Bruno Fernandes snakker - da lytter man.

– Jeg krever utrolig mye av meg selv og jeg krever mye fra folkene som er i livet mitt. Krevende for meg handler ikke om at man skal være redd for noen eller at noen er større enn andre. Når jeg krever noe fra noen er det fordi jeg tror de kan klare det, forklarer Fernandes og fortsetter:

– Jeg er krevende fordi jeg tror du er kapabel til å gjøre det jeg spør om. Det handler ikke om meg eller hva jeg vil, men heller at den personen skal bli bedre for seg selv og laget.

Gressklipper-mannen tok i alle fall en for laget. Borte ble han.

Låste seg inne på barnerommet

For å forstå Bruno Fernandes og hans mentalitet, må vi tilbake til barndommen i den nordvestlige delen av Portugal.

Manchester United-stjernen vokste opp i byen Maia i distriktet Porto, og allerede som guttunge var det bare én ting som sto i panna på Fernandes: Å vinne. Med andre ord: En dårligere taper skal man lete lenge etter.

– Jeg reagerer ikke bra når vi taper. Jeg liker ikke å tape. Jeg vet at folk sier at noen ganger vinner man og noen ganger taper man, men sånn tenker ikke jeg. For meg handler det om å vinne hver eneste gang. Jeg bryr meg ikke om hvem vi spiller mot, det handler kun om å vinne hver gang, sier Fernandes, som innrømmer at det er få lyspunkter i hans liv når et nederlag inntreffer.

– Jeg vet at folk tenker forskjellig, og for noen går det bra selv om man taper, men når jeg taper ser jeg problemer overalt. Jeg ser problemer med meg selv, jeg ser hva jeg har gjort feil og jeg er ulykkelig.

Og sånn har det alltid vært for Fernandes.

– Det er sånn jeg har vært siden jeg var liten. Da jeg tapte, gikk jeg hjem og stengte meg inne på et rom. Da min mor ropte at middagen var ferdig, hadde jeg låst døren sånn at ingen kunne komme inn. Men hun visste at det vil gå over og at jeg ville komme ut da jeg ble sultet, forteller Fernandes smilende.

Brun Fernandes da han spilte for SPorting. Foto: Patricia De Melo Moreira

Den store hemmeligheten

Gjennom den dårlige taperen ble vinneren Bruno Fernandes til. Etter at han startet karrieren i moderklubben Boavista, bestemte han seg for å prøve lykken i Italia allerede som 18-åring. Fra 2012 til 2017 var han innom Novara, Udinese og Sampdoria, men det var ikke før han vendte hjem til Portugal og Sporting at karrieren for alvor skjøt fart.

– Det var i min første sesong i Sporting at jeg begynte å bidra skikkelig med scoringer og målgivende. De årene jeg hadde i Sporting var veldig bra og denne sesongen har også vært veldig bra, sier Fernandes.

Det var først i 18/19-sesongen av Bruno Fernandes virkelig markerte seg for resten av fotball-Europa. 32 scoringer og 18 målgivende pasninger ble levert i løpet av 53 opptredener. Ifølge hans lagkamerater skyldtes det én ting: En frokostblanding med sjokoladesmak.

– Ha-ha, ja. Vi hadde «Chocapic», en sjokolade-frokostblanding. På kampdager hadde vi alltid lunsj, så hvile, før vi igjen kom tilbake for å spise. For meg er det noen ganger umulig å spise for eksempel pasta til lunsj, for å så å komme tilbake for å spise mer to timer senere, så hver gang jeg spiste den frokostblandingen sa alle i Sporting at det var hemmeligheten bak at jeg scoret så mange mål, ler Fernandes.

I hjemlandet Portugal har de nesten blitt overtroiske. Ingen «Chocapic», ingen Fernandes. I England har han derimot bevist at en frokostblanding kan ta deg så lagt, men at når alt kommer til alt handler det meste om kvalitet og knallhardt arbeid.

– Det var den sesongen jeg hadde 32 scoringer, så alle sa at dette var min hemmelighet. I Portugal vet alle at jeg spiste denne frokostblandingen. Nå spiser jeg den ikke mer. Det er ikke fordi at jeg ikke har den, fordi det er et portugisisk supermarked i Manchester som selger det, men fordi jeg har endret litt på noen ting og gjør ting litt annerledes. Men resultatene er stadig de samme og så gode som jeg ønsker at de skal være, smiler 26-åringen.

Ole Gunnar Solskjær gjorde et kupp da han hentet Fernandes, Foto: Peter Powell

Kjeft fra sjefen

For selv om frokostblandingen ikke lenger går ned på høykant for Fernandes, er det han har gjort for Manchester United udiskutabelt. Denne sesongen har han bidratt med tolv scoringer og ni målgivende pasninger på 22 kamper for de røde djevlene. Selv gir Fernandes mye av æren til Ole Gunnar Solskjær.

– Jeg tror alle vet at han gir spillerne mye selvtillit. De samtalene vi hadde da jeg kom hit var veldig viktig for meg, fordi han sa alltid at jeg skal uttrykke meg selv. I begynnelsen gjentok han ofte at jeg skulle uttrykke meg selv, være meg selv og gjøre det samme som jeg alltid har gjort, forklarer Fernandes, som videre forteller at de to har stor respekt for hverandre.

– Med tiden har han begynt å kreve mer og mer av meg, og jeg tror det er viktig at jeg krever mye tilbake. For det er et tegn på at vi har ting å forbedre og man må alltid forbedre seg.

Men i kampens hete kan det også gå en kule varmt, og selv Fernandes har fått en skyllebøtte eller to av Solskjær.

– Han har sine øyeblikk, som alle andre. Jeg tror han har vært ordentlig sint på meg to ganger. Det er ikke så mye, jeg har spilt 54 kamper nå. I løpet av de kampene har han vært sint på meg to ganger, det er ikke ille, så det er jeg fornøyd med, humrer Fernandes, før han fortsetter noe mer seriøst:

– Men jeg tror det er viktig. Noen ganger må han være rolig, andre ganger må han skrike og kjefte på sine spillere. Det handler om hvordan man kan få det beste ut av spillerne. For meg fungerer det bra at han er sint noen ganger. Jeg vil ikke vær en sånn spiller ingen setter krav til. Jeg vil at både han og medspillerne skal sette krav til meg når jeg ikke gjør de rette tingene.

Disse Bruno-kvalitetene hylles av Solskjær

Vil vinne «alt»

For det er sånn Fernandes er. I han bor fortsatt den dårlige taperen som låste seg inne på barnerommet, men det er et resultat av de enorme kravene han setter til seg selv og sine omgivelser.

Vinnerskallen Fernandes har denne sesongen vært den fremste bidragsyteren til at Manchester United er med i en tittelkamp - for første gang på sju år. Men å være der er ikke godt nok.

– Vi må fokusere på trofeene. Det er hva det handler om. Vi må fokusere på alle turneringene vi er med i. Nå er vi fortsatt med i tre turneringer. Nå er det først Premier League, så FA-cupen og så begynner Europa League. Jeg mener at vi må tenke at vi skal vinne alle de turneringene. Vi har sjansen til å gjøre det og vi må tro at det er mulig, sier Fernandes selvsikkert.

For hvert nederlag gjør så vondt og hver seier betyr så mye. For Bruno Fernandes er det bare én ting som gjelder:

– Trofeer. Det er hva det handler om for oss og klubben. Det viktigste for oss og denne klubben er å vinne trofeer, og det vet alle. Det gjør ikke noe hvilket trofe vi vinner, men jeg håper vi kan vinne alle tre, avslutter portugiseren.

