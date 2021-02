Linda (47) var tilbake i huset sitt: – Kastet opp da jeg kom ut derfra

600 personer i Gjerdrum har fått beskjed om at de trygt kan flytte hjem i boligene sine igjen. Men for flere er det helt uaktuelt å noen gang flytte tilbake.

Linda Berntsen (47) har bodd på hotell siden skredet gikk på Ask i Gjerdrum rett før nyttår. Hun bor i området Viervangen, litt bortenfor skredområdet. Siden katastrofen har hun kun vært inne i den evakuerte boligen to ganger, for å hente personlige eiendeler. Det ble ingen hyggelig opplevelse.

– Jeg ville blant annet hente ut urnen til hunden min, strikkagenserne som moren min har laget og andre ting. Det var så ubehagelig at jeg kastet opp da jeg kom ut derfra, sier Berntsen.

Kan flytte hjem

NVE, politiet og kommunen mener at det er trygt for henne og 600 andre innbyggere å flytte tilbake til Ask, men Berntsen er ikke trygg på at dette stemmer.

– Det er en del innvendige skader i flere av husene, så man ser at det har vært bevegelser i bakken. Hva skjer når det blir varmere slik at tela går og det kommer vann i grunnen? spør hun seg.

I skredgropen pågår fortsatt søk etter de tre personene som er savnet.

– Det ligger faktisk tre mennesker der. Jeg klarer ikke tanken på at jeg skal leve der mens de leter etter savnede. Flere innbyggere har fått traumer etter hendelsen, så dette handler om mental helse, sier Berntsen.

Får ikke dekket ny bolig

Når husene i det evakuerte området blir frigjort, har ikke lenger beboerne krav på å få dekket annen bolig gjennom forsikringen, ifølge kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring, Ole Irgens. De som ikke tør å flytte tilbake til boligen får ikke dekket ny bolig, og dersom boligene faller i pris på grunn av leirskredet får heller ikke eierne dekket dette prisfallet.

Ole Irgens, Kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Tryg Foto: Gunnar Ringen Johansen, TV 2

– Det er fullt forståelig at flere er engstelige for å flytte tilbake igjen, men forsikringen dekker ikke frykten. Når kommunen sier at beboerne kan flytte tilbake, må vi forholde oss til det, sier Irgens.

Han sier at den samme problemstillingen var oppe i sommer, da flere hadde bestilt seg utenlandsferier.

– Da var det flere som hadde bestilt reiser til grønne land, men som ikke turte å dra på grunn av smittefrykt.

– Ikke bare å bla opp fem, seks millioner

Forsikringsselskapet har åpnet for at deres kunder kan bo i leieboligen til kontrakten deres går ut. Berntsen er veldig fornøyd med oppfølgingen av forsikringsselskapet, men etterlyser pengestøtte til de som ønsker å finne seg et nytt sted å bo. Hun peker på Oljefondet.

– Dette blir økonomisk veldig utfordrende for de som ikke tør å bo der lenger. Det må finnes penger ett eller annet sted. Hvor mye penger blir det ikke pøst ut av oljefondet til korona?

Hun har opprettet en underskriftkampanje som ber om at kommunen eller andre etater sørger for at de som ikke flytter tilbake får erstatning for boligen. Foreløpig har kampanjen rundt 1200 underskrifter.

– Det er en vond tanke å tenke på at vi ikke kunne gjort noe for å forhindre at dette skjedde, men så får det likevel så katastrofale følger for oss. Det er svært få som har mulighet til å bla opp fem, seks millioner for en ny bolig, sier Berntsen.